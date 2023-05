Personal-Wahlen im Landesdienst (fast) ohne Konkurrenz

Mit den Sozialdemokratischen Gewerkschaftern (FSG) und den Christlichen Gewerkschaftern (FCG) waren dieses Mal nur zwei Fraktionen zu den Landes-Personalvertretungswahlen angetreten. Kandidaten der FPÖ-nahen AUF oder der Grünen gab es keine; die FCG trat auch nicht in allen Dienststellen an. Das klare Ergebnis: 77,4 Prozent der Stimmen gingen an die FSG, die ihren Wahlsieg aus 2017 damit noch toppen konnte.

Von einem „überwältigenden Ergebnis“ spricht das Team rund um FSG-Spitzenkandidat Wolfgang Toth. Den bisherigen Kurs sieht man damit bestätigt; als Obmann des Landespersonalvertretungs-Ausschusses verspricht Toth, sich „weiterhin mit ganzer Kraft einzusetzen“. Aktuelle Themen, die derzeit bewegen, sind neben der allgegenwärtigen Teuerung vor allem dienstrechtlicher Natur.

2.500 Landesbedienstete waren zur Wahl aufgerufen, neben dem „Haupt-Ausschuss“ im Landhaus auch in den Bezirkshauptmannschaften, Berufsschulen oder Dienststellen wie dem Landesmuseum. An Wolfgang Toth und die FSG gehen insgesamt 52 Mandate, an die FCG und ihren Spitzenkandidaten Dietmar Kiss 12 Mandate.