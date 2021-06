Nach dem Tod von Martin Korpitsch im Mai dieses Jahres ist nun die Entscheidung gefallen, wer ihm ins Amt als Generalvikar und Dompropst der Diözese Eisenstadt nachfolgen wird. Kanonikus Michael Wüger, derzeit Stadtpfarrer von Neusiedl und Weiden am See und in der Vergangenheit langjähriges Mitglied der Diözesanleitung in verschiedensten Funktionen, wird künftig die Verwaltung der Kirche im Burgenland leiten.

Bischof Zsifkovics zeigt sich in einer ersten Stellungnahme hocherfreut: "Ich empfinde Freude und Dank für seine Bereitschaft. Es ist nicht selbstverständlich, etwas aufzugeben, woran man hängt, um eine neue, noch größere Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig ist Michael Wüger ein erfahrener und beliebter Seelsorger aus dem Burgenland, der die Diözese wie kaum ein anderer kennt und der in den verschiedensten bisherigen Aufgaben fleißig, still, bescheiden und glaubwürdig gewirkt hat. In allen Bereichen seines bisherigen Wirkens hat er viele positive Spuren bei den Menschen hinterlassen und das Evangelium glaubwürdig bezeugt. Er ist ein wertvoller Mensch und Seelsorger und mir als Bischof ein kompetenter und treuer Mitarbeiter. Ich wünsche ihm Gottes Segen und freue mich auf die Zusammenarbeit für die Menschen unserer Diözese."

Zu seiner Ernennung meint Michael Wüger: "Nach der Anfrage durch den Herrn Diözesanbischof war eine Zeit des Überlegens für mich wichtig, da dieser Schritt die bisherigen schönen und vielfältigen Aufgaben in der Pfarrseelsorge zurücklässt. Ich habe ihm dann aber meine bewusste Zusage gegeben und bin bereit, die Herausforderung anzunehmen und dabei meine bisherigen Erfahrungen innerhalb der diözesanen Arbeit einzubringen.

Neben dem Verwaltungsbereich und den Personalfragen wird es besonders auch darum gehen, den kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Seelsorge und in der Verwaltung Gehör zu schenken und immer wieder Lösungen zum Wohl der Menschen und der Diözese zu finden."

Kanonikus Wügers Bestellung ist eigentlich eine Heimkehr. Er ist schon lange Mitglied der Diözesanleitung, unter anderem als stellvertretender Generalvikar, war Pastoralamtsleiter und ist Mitglied des Eisenstädter Domkapitels. Bischof Zsifkovics: "Ich kann mir gut vorstellen, dass die Neusiedler einen beliebten Seelsorger wie ihn nicht gerne hergeben. Umso mehr danke ich allen für das Verständnis für seinen nunmehr notwendigen Dienst am größeren Ganzen, der für alle Menschen im Burgenland von Bedeutung ist."

Pfarrernachfolge in Verbindung mit neuem Seelsorgeraum

Sein Nachfolger als Stadtpfarrer von Neusiedl und Weiden am See steht mittlerweile auch fest. Mag. theol. Wilhelm A. Ringhofer, bisher Kreisdechant, Dechant, Propst- und Stadtpfarrer in Eisenstadt-Oberberg, wird mit Oktober diese Pfarren übernehmen.

Zu dessen Nachfolge heißt es vom Bischöflichen Ordinariat: "Im Zuge dieser personellen Disposition ist in der Landeshauptstadt Eisenstadt geplant, den Seelsorgeraum Eisenstadt-Stadt beginnend mit der Propstei- und Stadtpfarre Eisenstadt-Oberberg, der Stadtpfarre Eisenstadt-Kleinhöflein sowie der Dom- und Stadtpfarre Eisenstadt umzusetzen, wobei noch die notwendigen Gespräche laufen."