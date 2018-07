In Eisenstadt seien bereits seit eineinhalb Wochen alle Förderungen 2017 und Transferzahlungen online einsehbar, meinte Steiner. Auch Vergaben ab einem Wert von 50.000 Euro würden künftig abrufbar sein. Nächstes Jahr solle die Aufstellung auch in schriftlicher Form verfügbar sein. "Mit diesem Beispiel wollen wir natürlich auch der Landesregierung zeigen, was alles möglich ist, was man im Bereich der Transparenz alles machen kann", so Steiner. "Es darf keinen kontrollfreien Raum bei der Verwendung von Steuergeldern geben", erklärte auch Rosner.

Laut Steiner gebe es viele rechtliche Möglichkeiten, um für mehr Transparenz zu sorgen. "Man darf und soll sich nicht hinter Amtsgeheimnissen, hinter Geschäftsgeheimnissen verstecken", sagte der ÖVP-Landesparteiobmann. In "99,9 Prozent der Fälle" handle es sich nur um einen Vorwand. Er forderte die Offenlegung der Verträge der Spitzenmanager des Landes, etwa bei der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H.) und dem Burgenland Tourismus.