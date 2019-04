Robert Schneider habe sich über die Grenzen des Burgenlandes hinaus als vielseitiger Künstler einen Namen gemacht. Durch sein kreatives Schaffen sei es ihm gelungen, Unsichtbares sichtbar zu machen. Als Mitbegründer der Cselley Mühle in Oslip habe er wesentlichen Anteil daran, dass sich das Burgenland als offenes Kulturland auch international positionieren konnte.

Nicht nur die österreichische Kunst- und Kulturszene, auch internationale Weltstars seien durch die Cselley Mühle ins Burgenland geholt worden. Es sei eine einzigartige Einrichtung geschaffen worden, die sich stets auch mit neuen und zeitgenössischen Kunstformen auseinandersetzte. Robert Schneider sei es stets auch ein Anliegen gewesen, künstlerisch Neues zu ermöglichen und junge Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen.

Erst vor wenigen Tagen habe sich eine Jury dafür ausgesprochen, dass Robert Schneider der diesjährige Kulturpreis des Landes Burgenlandes in der Kategorie "Bildende Kunst" verliehen wird – diesen könne er nun nicht mehr persönlich entgegennehmen. „Mein Mitgefühl gehört in diesen schweren Stunden den Angehörigen Robert Schneiders“, so der Landeshauptmann.