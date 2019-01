„Entscheidungen, die notwendigerweise zu treffen sind und dem Leben eine neue, ganz andere Richtung geben, kommen für Dritte überraschend, sind oft nicht nachvollziehbar und schwer verständlich: Ich werde die FH Wiener Neustadt auf eigenen Wunsch, in Abstimmung mit meinen Kollegen in der Geschäftsführung und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, mit 28. Februar 2019 verlassen“, erklärte der scheidende Geschäftsführer in einem Mail an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachhochschule Wiener Neustadt.

An der Fachhochschule Burgenland hatte sich Wiesler von 2012 bis 2016 mit dem heutigen Geschäftsführer Georg Pehm die Leitung geteilt. Danach übernahm er die Geschäftsführung an der FH Wiener Neustadt. Gemeinsam mit seiner Familie ist Josef Wiesler zudem im renommierten Weingut und Restaurant Wachter Wieslers Ratschen in Deutsch Schützen engagiert. Die Gründe für seinen Rückzug an der FH hätten ihre Ursachen ausschließlich im persönlichen Umfeld, betonte Wiesler: „Meine Familie und mein Restaurant werden mich in den nächsten Monaten und wahrscheinlich Jahren in einem Ausmaß beschäftigen, welches mit den Aufgaben eines Geschäftsführers der Fachhochschule, vor allem auch aufgrund der großen räumlichen Distanz, nicht vereinbar ist. Die Situation belastet mich schon längere Zeit. Zu Weihnachten haben wir innerhalb der Familie viel diskutiert und gemeinsam diese Entscheidung getroffen.“

Einvernehmliche Auflösung

Bereits Anfang Jänner hatte Josef Wiesler sein Ansinnen an den Aufsichtsratsvorsitzenden der Fachhochschule Wiener Neustadt, Bürgermeister Klaus Schneeberger, herangetragen. Der Bürgermeister hatte Wiesler ersucht, die Sachlage nochmals zu überdenken und ihn zum Verbleib in der Geschäftsführung ersucht. Im Rahmen eines Folgetermins vergangene Woche hat Wiesler seinen Entschluss bekannt gegeben und um eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses ersucht, was in Abstimmung mit der Eigentümervertreterin des Landes Niederösterreich, Martina Höllbacher, und der Geschäftsführung dann auch so vereinbart wurde.

Wiesler: „Ich bedanke mich ganz herzlich für das Entgegenkommen und das Verständnis beim Aufsichtsratsvorsitzenden Klubobmann Mag. Klaus Schneeberger und bei der Eigentümervertreterin des Landes Niederösterreich, Mag. Martina Höllbacher, aber natürlich auch bei Peter Erlacher und Helmut Pfeffer. Genauso gilt mein Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Wiener Neustadt für die gute Aufnahme, für die hervorragende konstruktive Zusammenarbeit, aber auch für die vielen schönen persönlichen Kontakte – die Zeit an der FH Wiener Neustadt wird mir immer in bester Erinnerung bleiben.“

„Ich bedanke mich bei Josef Wiesler für seinen unermüdlichen Einsatz für die Fachhochschule Wiener Neustadt. Der Abschied kommt für uns alle überraschend. Selbstverständlich respektieren Aufsichtsrat, Geschäftsführung sowie Belegschaft diesen persönlichen Wunsch und wünschen Josef Wiesler privat wie beruflich weiterhin alles Gute. Bis zur Entscheidung über die weitere Aufstellung führen Peter Erlacher und Helmut Pfeffer die Geschäfte weiter“, informiert Schneeberger.