Die Regierungspartner SPÖ und FPÖ machten das Freitagabend zeitgleich südlich von Eisenstadt. Die Grünen schlossen am Vormittag deutlich bescheidener in der Eisenstädter Fußgängerzone ab.

Die SPÖ gab sich im Fürstenkeller Rohrbach ganz zuversichtlich. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil blickte zufrieden auf einen "ausgezeichneten Wahlkampf" zurück und zuversichtlich in die Zukunft.

Die FPÖ ließ im Gasthaus Hauer in der Heimatgemeinde von Spitzenkandidat Johann Tschürtz Loipersbach den Bären tanzen.

Die Grünen zelebrierten ihren Wahlkampfabschluss deutlich leiser Freitagvormittag in der Eisenstädter Fußgängerzone. Spitzenkandidatin Regina Petrik wurde dabei von Vizekanzler Werner Kogler unterstützt. Im Mittelpunkt der kurzen Ansprachen von Petrik und Kogler standen Klimaschutz und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, der für das Pendler-Bundesland besonders wichtig ist.

Die ÖVP und die Liste Burgenland (LBL) schließen den Wahlkampf am Samstag ab, Manfred Kölly von LBL mit einer Verteilaktion in der Fußgängerzone. Die ÖVP ist etwas großspuriger unterwegs. Spitzenkandidat Thomas Steiner wird von Kanzler Sebastian Kurz unterstützt. Zuerst wird es kurze Ansprachen vor dem Landhaus geben, danach begibt man sich auf Stimmenfang in die Fußgängerzone.

Dass die Zeit zum wählen reif ist, zeigte Freitagnachmittag eine Lokalstory aus Oslip. Dort hat ÖVP-Bürgermeister Stefan Bubich von seiner offiziellen Bürgermeister-Email-Adresse einen früheren SPÖ-Funktionär aus dem Ort als "Schwein" und "Arschloch" beschimpft und ihm mehr oder weniger deutlich den baldigen Tod gewünscht. Die SPÖ Burgenland reagiert empört und forderte Konsequenzen.