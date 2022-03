Burgenland brachte Verfassungsklage ein - Unverständnis bei ÖÄK

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) erklärte dazu am Montag: "Die Bevölkerung hat ein Recht darauf, dass eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung auch an Wochenenden, Feiertagen und anderen Randzeiten gewährleistet ist." Seit Mitte 2021 sei der Not- und Bereitschaftsdienst an Wochenenden, Feiertagen und in der Nacht für die praktischen Ärzte im Burgenland nicht mehr verpflichtend. Das sei unverständlich, so Doskozil: "Dass die Ärztekammer so grundlegende Fragen selbst regeln kann, ist ein unhaltbarer Zustand. Unsere Verfassungsklage hat daher das Ziel, die betreffende Bestimmung im Ärztegesetz zu kippen."

Der Bundesgesetzgeber hat der Ärztekammer die Einrichtung eines ärztlichen Not- und Bereitschaftsdienstes als Aufgabe des eigenen Wirkungsbereiches zugewiesen. Die Burgenländische Landesregierung ist allerdings der Auffassung, dass es sich hierbei um eine im öffentlichen und gesamtgesellschaftlichen Interesse gelegene Aufgabe handelt und diese Angelegenheit über die bloßen Interessen der Ärzteschaft hinausgeht. Aus diesem Grund erachtet die Landesregierung die durch das Ärztegesetz erfolgte Zuweisung dieser Aufgabe in den eigenen Wirkungsbereich der Ärztekammer als verfassungswidrig.

Diese Ansicht stütze sich insbesondere auf eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) aus dem Jahr 2014. Damals habe der VfGH erklärt, dass die Führung der Ärztelisten im eigenen Wirkungsbereich verfassungswidrig sei, da die Eintragung in die Ärzteliste nicht nur im ausschließlichen und überwiegenden Interesse der Ärztekammer, sondern auch im öffentlichen Interesse erfolge.

Unverständnis bei ÖÄK

Die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) hat am Dienstag Unverständnis über die Verfassungsklage des Burgenlandes gegen die Bestimmungen zu den Wochenend-Bereitschaften geäußert. Diese Bereitschaftsdienste seien Verhandlungssache und können nicht erzwungen werden, betonte die ÖÄK in einer Aussendung.

"Die Ansicht des Landeshauptmanns, dass es sich bei den ärztlichen Bereitschaftsdiensten an Wochenenden und Feiertagen um einen öffentlichen und gesamtgesellschaftlichen Auftrag handle und daher dieser aus der Kompetenz der Ärztekammern zu den Ländern verlegt werden solle, ist faktisch wie rechtlich unhaltbar", erklärte der Präsident der Österreichischen Ärztekammer, Thomas Szekeres.

Die Ärztekammern als Körperschaften öffentlichen Rechts führen diese Aufgabe gemäß Verträgen mit den Krankenkassen durch, so Szekeres: "Verträge haben es an sich, dass man für Lösungen ein Einvernehmen braucht - wenn ein solches nicht besteht, dann den Landeshauptmann zu ermächtigen, Ärztinnen und Ärzte zum Dienst zu zwingen, ist nicht nur rechtlich unmöglich, sondern zeigt auch wie das Land Burgenland gedenkt, mit Ärztinnen und Ärzten umzugehen." Eine Zwangsrekrutierung sei "undenkbar", meinte auch Vizepräsident Johannes Steinhart.

Burgenländische Ärztekammer weiterhin gesprächsbereit

Die Ärztekammer Burgenland verwies am Dienstag erneut auf das von ihr ausgearbeitete Konzept für eine Neuausrichtung des Dienstes. Man sei ungeachtet der Verfassungsklage weiterhin gesprächsbereit, hieß es in einer Aussendung. Ohne attraktive Rahmenbedingungen werde es aber nicht möglich sein, die "Mangelware" Arzt ins Burgenland zu holen, gab man zu bedenken.