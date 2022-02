Ärzte „in Sorge“, Land will klagen

Nicht dass sich die Allgemeinmediziner mit Händen und Füßen gegen den Dienst an Wochenend- und Feiertagen wehren würden – sie wollen aber besseren Lohn und attraktivere Rahmenbedingungen. Auf der anderen Seite bereitet das Land eine Verfassungsklage vor, um bei der ehemals verpflichtenden und heute freiwilligen Bereitschaft mitreden zu können.

Soweit die verzwickte Ausgangslage; was dahinter steckt, ist eben das Ende des verpflichtenden Bereitschaftsdienstes. Die freiwillige Einteilung funktioniert in den Regionen zwar noch mit 93 Prozent Abdeckung, doch diese bröckelt, wandte sich die Ärztekammer zuletzt besorgt an die Öffentlichkeit. Vom Land fühlt man sich ignoriert, auf das eigene Konzept sei nicht reagiert worden, fordern die Ärzte einen runden Tisch, an dem die Gesundheitskasse ebenfalls teilnehmen soll.

Im Land braucht es nur mehr den Regierungsbeschluss, um die Klage einzubringen. Man müsse reagieren, da „die Not- und Bereitschaftsdienste überwiegend im öffentlichen Interesse liegen“, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Eine wenn schon nicht unendliche, doch langwierige Geschichte kündigt sich an. Noch dazu, wo generell um die Gehälter verhandelt wird. Auch vor diesem Hintergrund wird am 30. März in der Ärztekammer gewählt. Im Land bringt die Wahl fix einen Wechsel an der Spitze: Wie berichtet, tritt der pensionierte Präsident Michael Lang nicht mehr an.

Seine Stellvertreterin Brigitte Steininger kandidiert für das Präsidenten-Amt; der erste Vizepräsident Michael Schriefl tritt wieder an, aber nicht, um Präsident zu werden. Die Entscheidung fällen am Ende die 31 Kammerräte. Wie viele Listen in den Kurien der angestellten und niedergelassenen Ärzte zur Wahl stehen und ob es Gegenkandidaten gibt, entscheidet sich kommende Woche.