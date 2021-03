Ärztekammer kritisiert dislozierte Ambulanzen .

Die Ärztekammer Burgenland spricht sich gegen die vom Land und der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-GmbH) am gestrigen Mittwoch vorgestellten dislozierten Spitalsambulanzen in Gemeinden ohne Allgemeinmediziner aus. In einer Aussendung am Donnerstag hieß es, dass für Spitalsärzte die Grenze der Belastbarkeit erreicht sei.