Medizin-Stipendien: „Gratis“ studieren, hier praktizieren

Geht es nach der Landespolitik, soll der Ärztemangel, der seit Jahren eigentlich über ganz Österreich schwebt, in der Zukunft im Burgenland kein Problem mehr sein. Ein massiver Ausbau der Kooperation mit der Donau Private University (DPU) in Krems soll es möglich machen (siehe unten).

Studieren in Pinkafeld

Und: Medizin wird man künftig auch in Pinkafeld studieren können, denn die DPU soll innerhalb der kommenden drei Jahre in FH-Nähe einen Standort einrichten. Bis zu 360 Ärztinnen und Ärzte sind damit bis 2027 in Ausbildung oder beginnen ihre Praxis im Land.

„Wenn der Steuerzahler ein Medizinstudium finanziert, hat man auch ein Anrecht darauf, dass die Mediziner im Land zur Verfügung stehen“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, was im Bund seiner Meinung nach schief läuft. Das Burgenland gebe die Antwort mit dem neuen Modell. Man könne nicht so lange warten, bis der Bund aktiv werde, gerade im niedergelassenen Bereich bestehe angesichts der rollenden Pensionierungswelle dringender Handlungsbedarf. Lässt sich mit dem Stipendien-Modell aber auch jeder Fachbereich verlässlich abdecken? Das kann zum jetzigen Zeitpunkt so nicht beantwortet werden, denn die Fachrichtung ergibt sich oft erst in der Ausbildung.

In den Spitälern gibt es jedenfalls Lob für die Initiative: KRAGES-Chef Hubert Eisl und Robert Maurer vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder sehen eine nachhaltige Absicherung. Für Ärztekammer-Vizepräsidentin und Kurienobfrau Brigitte Steininger ebenso eine Lösung des langfristigen Problems – kurzfristig werde sich aber wenig ändern, rechnet sie die Ausbildungsdauer von 12 bis 15 Jahren vor. Da helfe nur eine „Attraktivierung des Standortes“, spricht sie ein Thema im Ärzte-Wahlkampf an: „Dazu gehören die Lerninhalte, was durch mehr Rotation zwischen den beiden Schwerpunktkrankenhäusern erreicht werden kann, aber auch der finanzielle Aspekt: In Graz verdient man ab dem achten Ausbildungsjahr 1.000 Euro mehr.“

Gehalts-Diskussionen sieht wiederum Doskozil als Faktor des Kammer-Wahlkampfs, auf allzu hohe Forderungen wollte man sich schon in der Debatte um den Wochenend-Bereitschaftsdienst nicht einlassen. Dazu wird übrigens in Kürze ebenfalls eine Lösung präsentiert, allerdings nicht mit der Kammer, sondern mit der ÖGK.