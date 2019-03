Als Spitzenkandidat steht Siegfried Zeltner bei der AK-Wahl auf Platz eins der Liste der Freiheitlichen Arbeitnehmer. Er selbst darf sein aktives Wahlrecht aber nicht ausüben, wie er nun erklärte.

Der Grund: Zeltner ist hauptberuflich stellvertretender Büroleiter bei Landesvize Hans Tschürtz und als Angestellter „im Hoheitsbereich“ nicht wahlberechtigt. Zugleich ist der Landesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer dort auch geringfügig beschäftigt. Und „Geringfügige“ müssen sich selbst für die Wahl registrieren lassen.

„Ich bin davon ausgegangen, dass ich als Spitzenkandidat natürlich auch wahlberechtigt bin“, erklärte Zeltner nun, weshalb er sich auch nicht registriert habe. „Wenn das passive Wahlrecht gilt, sollte auch das aktive gelten, wie bei anderen Wahlen auch“, so Zeltner.

Jetzt will die FPÖ eine verfassungsrechtliche Prüfung veranlassen. Gemeinsam mit FP-Landesobmann Tschürtz und Bernhard Rösch, Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer, wurden weitere Kritikpunkte an der „FSG-dominierten“ AK genannt.

Was die Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft angeht, die die ÖVP-Arbeitnehmer wegen eines kurzfristig gestrichenen Wahltermins in Oberwart eingebracht haben, verlangen auch Zeltner und Co. eine „lückenlose Aufklärung“.