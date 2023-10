„Casting-Aufruf“ des Landes: Wer hat den ältesten Heizkessel?

Allein im heurigen Jahr sind über den Ökoenergie-Fonds bereits mehr als zehn Millionen Euro an Fördergeldern ausbezahlt worden, informierten Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und Landesrat Heinrich Dorner passend zum Thema. Die Botschaft wird auf originelle Weise transportiert: „Wir suchen wieder den ältesten fossilen Heizkessel!“

Die Kampgane greift nahtlos zusammen mit der Klimastrategie des Landes, in der nicht nur Expertinnen und Experten ein ambitioniertes Zeil. Das gesteht man auch seitens des Landes ein, schaffen will man es mit 120 Einzelmaßnahmen, wie Landesvize Eisenkopf als zuständiges Regierungsmitglied bei der Präsentation der Heizkessel-Aktion erklärte.

Neben Themen wie Verkehr und Gebäudesanierung gehe es vor nämlich allem um Energieeffizienz und erneuerbare Energie: Der Photovoltaik-Ausbau wird, wie berichtet, forciert, bei der Windkraft setzt das Land auf „Repowering“.

„CO2-Sparmaßnahmen“ greifen

Die Zahlen im privaten Energiebereich zeigen nach oben: Waren es in den vergangenen Jahren zumeist um die drei Millionen Euro an Förderungen, so wurden 2022 schon 8,6 Millionen und heuer eben 10,6 Millionen Euro ausbezahlt. Messbar sei dies auch an der CO2-Reduktion. Die Förderung des Heizkesseltauschs etwa habe laut Eisenkopf von 2020 bis heute rund 17.000 Tonnen an CO2 eingespart.

Noch mehr Initiative wünsche man sich auch vonseiten des Bundes hielten Eisenkopf und Dorner fest. „Der Ökoenergiefonds ist ein wichtiges politisches Steuermittel geworden, um den Klimawandel zu bekämpfen“, sagt Dorner. Und: Im Burgenland werde auch das Segment der Hochtemperaturanlagen gefördert: „Hier springen wir für den Bund ein.“

Ein wichtiges Element für das Abrufen der Fördergelder ist auch die Energieberatung, die parallel zu den Fördermöglichkeiten etabliert worden sei, erinnert der Infrastruktur-Landesrat. Zudem hebt er die Sonderförderrichtlinie im Sanierungsbereich als eine der weiteren Maßnahmen hervor.