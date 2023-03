Internationaler Frauentag: „Es ist noch viel zu tun“

Werbung

Doch nicht nur politische Forderungen sollen am Internationalen Frauentag im Fokus stehen, der 8. März unterstreicht auch die – wohlgemerkt ganzjährigen – Leistungen in der Gesellschaft. Der Ruf nach Gleichstellung in Job und Bezahlung steht aber bei den Aktionen stets im Mittelpunkt. SPÖ, ÖVP und Grüne verteilten dabei Infomaterial und kleine Aufmerksamkeiten. Die SPÖ-Frauen rückten unter anderem die Aufteilung der Sorgearbeit in der Familie ins Zentrum, die ÖVP-Frauen fordern Einkommens-Transparenz und die Grünen eine verpflichtende Frauenquote.

Die Wirtschaftskammer setzt sich für bessere Rahmenbedingungen für Unternehmerinnen ein, die Arbeiterkammer und der ÖGB „Chancengleichheit in allen Lebenslagen“, die Landwirtschaftskammer wies auf die Bedeutung der Bäuerinnen hin.

Die Frauen an der Spitze der Bewegungen und Institutionen sehen ihre Rolle auch darin, „Mut zu machen“. Zum Beispiel gibt es aktuell 17 Bürgermeisterinnen im Burgenland, bundesweit sind es 218 – und damit fast doppelt so viele wie Ortschefs mit Namen Franz und Hans. Was gerne als Vergleich herangezogen wird, hat nicht nur rund um den Frauentag Gewicht: So gilt der März mittlerweile generell als „Frauenmonat“.