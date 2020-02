Hier lesen Sie unsere Live-Berichterstattung.

Steiner: „Entscheidung gleich nach der Wahl“

Gegen Ende der Pressekonferenz nahm Steiner auch zur Frage Stellung, warum man sich für die Übergabe nach der Landtagswahl mehr als drei Wochen Zeit gelassen hatte: „Für mich ist diese persönliche Entscheidung schon unmittelbar nach der Wahl gefallen. Aber es war mir wichtig, dass wir das ordentlich machen und uns die Zeit nehmen, alles zu regeln. Dieser Zeitpunkt war jetzt.“

Auf die Frage, ob er jetzt auch eine gewisse Erleichterung verspüre, meinte Steiner: „Ich bin erleichtert, dass die Volkspartei gut aufgestellt ist. Für mich war die Aufgabe als Landesparteiobmann keine rein technische, für mich ist die Volkspartei eine große Familie und ich bin erleichtert, dass wir eine gute Lösung gefunden haben.“

ÖVP-Parteitag vor dem Sommer

Als neuer ÖVP-Chef wird Christian Sagartz noch im Zuge eines Landesparteitages vor dem Sommer gewählt. Zur mehrfach angesprochenen „Doppelbelastung“ als Obmann und EU-Mandatar sagte Sagartz, man werde „ja auch nicht einem Bürgermeister aus dem Südburgenland, der nach Wien pendelt, unterstellen, dass er die Arbeit schlechter macht“. Sein EU-Büro will Sagartz, wie angekündigt, im Süden aufschlagen. Die sitzungsfreie Zeit in Brüssel werde er im Burgenland verbringen und „im Land unterwegs sein“.

Fazekas & Ulram: „Regierung auf die Finger schauen“

„Konstruktiv und konsequent“ wollen auch der neue Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas und der neue ÖVP-Klubchef Markus Ulram ihre Funktionen anlegen. Im Landtag werde man „mitarbeiten, aber der SPÖ-Alleinregierung auch genau auf die Finger schauen“. Zugleich gehe es darum, so Fazekas, Service für die Partei und die Funktionäre anzubieten und die Gemeinderatswahlen 2022 vorzubereiten. Stichwort Wahl: Bei der nächsten Landtagswahl 2025 will Christian Sagartz als Spitzenkandidat antreten.

11:50: Erste Reaktion der SPÖ

"Für uns gilt das Angebot natürlich auch weiterhin und unsere Hand bleibt gegenüber den neuen ÖVP Verantwortungsträgern ausgestreckt. Momentan weiß die ÖVP Burgenland offensichtlich noch selber nicht genau, wie sich das Team in Zukunft zusammensetzen wird. So bleibt als Reaktion vorerst nur, der neuen ÖVP Mannschaft für ihre Aufgaben ein gutes Gelingen im Sinne des Burgenlandes zu wünschen", so Roland Fürst in einer ersten Stellungnahme.

11:20: Sagartz über seine Doppelbelastung

"Ich werde weiterhin im Land präsent sein, für mich ist es aber auch eine Selbstverständlichkeit, das Burgenland in Europa zu vertreten", sagte Sagartz zu seiner Doppel-Funktion als Parteichef und EU-Abgeordneter.

Hafner Eindrücke von der türkisen Pressekonferenz.

Das ist das neue ÖVP-Führungsteam

Das neue Team der Volkspartei: Patrik Fazekas übernimmt von Christoph Wolf den Posten als Landesgeschäftsführer. Markus Ulram ist neuer Klubobmann. Thomas Steiner bleibt im Team, als Bürgermeister in Eisenstadt, als Landtagsabgeordneter und Obmann des Rechnungshof-Ausschusses. Gaby Schwarz als stellvertretende Generalsekretärin im Bund und Georg Rosner als Zweiter Landtagspräsident komplettieren die Spitze.

Hafner Patrik Fazekas (3.v.l.) wird Landesgeschäftsführer, Markus Ulram (2.v.l..) ist neuer Klubobmann. Gaby Schwarz als stellvertretende Generalsekretärin im Bund und Georg Rosner als Zweiter Landtagspräsident komplettieren die Spitze.

11:15: Sagartz hält seine Antrittsrede

Christian Sagartz: "Ich mache diese Aufgabe sehr gern und ich sage deutlich, dass es ein harmonischer Übergang war. Und ich sage auch, dass das Burgenland mehr kann."

Wir werden die Regierung fordern und an die Zukunft denken. Wir werden der SPÖ-Alleinregierung auf die Finger schauen, konstruktiv, aber konsequent, so Sagartz.

11:10: Steiner verabschiedet sich

Hafner Thomas Steiners Abschiedsrede.

Nach einem Rückblick auf die vergangenen Jahre bedankte sich der scheidende Landesobmann Thomas Steiner sichtlich gerührt bei seiner Familie und dem Team.

Die absolute Mehrheit der SPÖ sieht Steiner als Herausforderung auch für die Opposition, das Team der ÖVP sei gut aufgestellt. "Die vergangenen fünf Jahre will ich nicht missen und ich werde weiter gerne für das Burgenland arbeiten", so Steiner.

Sagartz löst Steiner ab

Alles neu: Sagartz einstimmig zum geschäftsführenden Landesparteiobmann gewählt. Das neue Führungsteam: Gaby Schwarz, Markus Ulram, Patrik Fazekas, Georg Rosner.

Millendorfer Neues Führungsteam. Gaby Schwarz, Markus Ulram, Patrik Fazekas, Georg Rosner (v.l.) im neuen Führungsteam

11 Uhr: Die Pressekonferenz startet in wenigen Augenblicken.

Millendorfer Vor der PK.

10:45: Der Landesparteivorstand hat gerade getagt.

Die Vorgeschichte

Landesobmann Thomas Steiner und Geschäftsführer Christoph Wolf sollen abgelöst werden. EU-Abgeordneter Christian Sagartz als Kandidat für die Nachfolge.

