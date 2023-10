Gesetze gendern - aber alles mit Maß und Ziel: FPÖ mit Antrag

Der FPÖ-Antrag kommt in einer der nächsten Landtagssitzungen auf die Tagesordnung, und er zielt auch auf die Sprache im Landtag ab: Als blauer Klubobmann fordert Hans Tschürtz ein „Ende des Gender-Wahns im öffentlichen Dienst“. Nach niederösterreichischem Vorbild, wie die FPÖ festhält, soll anstelle von modernen Symbolen „das amtliche Regelwerk geschlechtergerechter Rechtschreibung“ Einzug halten.

Der Antrag erinnert nicht nur an die FPÖ-NÖ, sondern an frühere grüne Aufforderungen ans Land – die hatten aber umgekehrt den Ruf nach gendergerechter Sprache in offiziellen Texten zum Inhalt. Tatsächlich liegt die burgenländische Amtssprache irgendwo dazwischen, wie eine Analyse zeigt: Verwendet werden zumeist beide Formen oder neutrale Begriffe.

Das gegenderte Fischereigesetz. Ein Beispiel zeigt, dass zumeist männliche und weibliche Form verwendet werden. Foto: Land Burgenland, Faksimile BVZ

So zum Beispiel „die Fischereibewirtschafterin oder der Fischereibewirtschafter“ in einem der neueren Gesetze oder etwa „die Lehrperson“, wenn es um Bildung geht. Fazit des Landes: „Damit wird die Lesbarkeit der Rechtsvorschriften erhalten, gleichzeitig werden aber auch sämtliche identitätspolitischen Entwicklungen berücksichtigt.“