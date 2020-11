Es handle sich "um eine verabscheuungswürdige Attacke auf die Republik und das friedliche Zusammenleben" in Österreich: "Die feige Brutalität dieses Anschlags hat Österreich und die Bundeshauptstadt erschüttert. Unser ganzes Mitgefühl gilt den Opfern, ihren Familien und allen Menschen, die derzeit um das Leben eines Angehörigen bangen."

Das Burgenland sei in diesen schweren Stunden "solidarisch mit allen Betroffenen, den Einsatzkräften und der Bevölkerung Wiens", betonte Doskozil. Er sei "zutiefst davon überzeugt, dass Anschläge wie der gestrige dazu führen werden, dass die Menschen in Österreich noch näher zusammenrücken. Der Anschlag galt wohl auch unserer demokratischen Kultur und unserer Form des Zusammenlebens. Aber das sind genau die Werte, die wir jetzt besonders hochhalten müssen."

Sein großer Dank gelte allen Einsatzkräften, die seit gestern unter schwierigsten Umstände und hohem Risiko ihren Dienst verrichten: "Der Einsatz verläuft außerordentlich professionell und verdient volle Anerkennung", so der Landeshauptmann.

ÖVP-Obmann Sagartz: "Angriff auf unsere Demokratie"

Auch ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz zeigte sich erschüttert: Er verurteile diesen "grausamen Anschlag. Diese entsetzliche und feige Tat ist ein Angriff auf unsere Demokratie und unsere offene Gesellschaft. Wir Österreicherinnen und Österreicher stehen in diesen schweren Stunden Schulter an Schulter", so Sagartz.

Die Klubobfrau der Grünen, Regina Petrik, rief zu "überzeugter Politik der Terrorbekämpfung" auf. Gleichzeitig mahnte sie: "So ein Ereignis darf von niemandem für eigene parteipolitische Zwecke missbraucht werden." "Das gestrige Horrorszenario zeigt, dass das Vertrauen in unsere Sicherheitsbehörden gerechtfertigt ist, was man von der Bundesregierung mit ihrer Willkommenskultur nicht behaupten kann", stellte FPÖ-Sicherheitssprecher Johann Tschürtz fest.