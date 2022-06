Burgenland-Wahlen: ÖVP will ein Drittel Frauen in Gemeinderäten

Werbung

Was die Zahl der Bürgermeister betrifft - derzeit sind es 82; 84 zählt die SPÖ - will man mit der SPÖ "auf Augenhöhe bleiben", erklärte Landesparteiobmann Christian Sagartz am Montag nach dem Landesparteivorstand.

"Das starke Niveau wollen wir halten oder ausbauen und wir wollen den Frauenanteil in den Gemeinderäten deutlich erhöhen", kündigte Sagartz an. Von den 82 Ortschefs sind aktuell nur vier Frauen. Nach den Wahlen soll ihr Anteil in den Gemeinderäten 33 Prozent betragen.

"Das ist sehr ambitioniert", räumte Sagartz ein, gemeinsam mit den ÖVP Frauen sei jedoch ein Weiterbildungsprogramm vorgeschlagen worden - auch für die Zeit nach den Kommunalwahlen. Nun gehe es darum, möglichst viele Frauen für eine Kandidatur zu motivieren. Dies ist noch bis 5. August möglich, gewählt wird in 96 Tagen.