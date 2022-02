SPÖ will „mehr Wertschätzung“ für Polizei

Es brauche mehr Personal, eine bessere Absicherung bei Dienstunfällen und eine Coronaprämie, betonte Sicherheitssprecher Ewald Schnecker bei einer Pressekonferenz. Außerdem solle die Höhe des Gehalts nicht mehr so stark von Nebengebühren abhängen.

Die Polizisten seien in der Coronakrise besonders gefordert, meinte Klubobmann Robert Hergovich. "2G, 3G, 2Gplus - kaum wer kennt sich noch mit den Maßnahmen aus, aber Polizisten müssen sich auskennen", sagte er. Corona-Kontrollen in der Gastronomie und im Handel sowie Quarantäne-Kontrollen würden zusätzlich zu den bisherigen Tätigkeiten anfallen. Im Burgenland komme noch die Arbeit an der Grenze dazu, an der im Vorjahr rund 20.000 Flüchtlinge aufgegriffen und 169 Schlepper festgenommen wurden.

Die SPÖ Burgenland will deshalb eine Coronaprämie von 1.000 Euro pro Jahr und 150 zusätzliche Planstellen für das Bundesland. Außerdem sollen junge Polizisten vor ihrer Definitivstellung bei Dienstunfällen besser abgesichert und vor einer Kündigung geschützt werden. Die Höhe des Gehalts soll nicht mehr so stark von den Nebengebühren abhängen. Derzeit mache etwa die Gefahrenzulage viel aus, die Gebühren fallen aber weg, wenn jemand über einen Monat ausfällt. "Die Polizisten leiden dann unter einem massiven finanziellen Verlust. Das muss behoben werden", sagte Schnecker. Ein Entschließungsantrag dazu wird im Landtag eingebracht.

Ebenfalls mit der Sicherheit - allerdings mit jener auf der S7 (Fürstenfelder Schnellstraße) - beschäftigt sich ein Antrag der FPÖ. Klubobmann Johann Tschürtz kritisierte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz, dass diese zwischen Dobersdorf und der Grenze in Heiligenkreuz (Bezirk Jennersdorf) nur einspurig gebaut werden soll, während sie bis zur Landesgrenze Steiermark-Burgenland und nach der Grenze in Ungarn zweispurig sei. "Man macht hier ein künstliches Nadelöhr, das dem Bedarf und der Verkehrssicherheit nicht gerecht wird", monierte Landesparteiobmann Alexander Petschnig.