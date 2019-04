Sicher fühlen und sicher sein

Die neue Landtagspräsidentin Verena Dunst betonte die wichtige Bedeutung des Themas Sicherheit:

"Sicherheit ist für eine friedliche und demokratische Gesellschaft unabdingbar. Militär und Polizei schaffen die besten Voraussetzungen dafür, dass sich die Burgenländerinnen und Burgenländer sicher fühlen - und in Sicherheit sind." Landtagspräsidentin Verena Dunst

Hintergrund: Militärkommandant Oberst Gasser

Militärkommandant Oberst Gernot Gasser begann seine militärische Laufbahn Anfang der 1980er-Jahre. Nach Abschluss der Theresianischen Militärakademie war der gebürtige Wiener im Bereich der Rekruten-Ausbildung, im Heeressportzentrum und im Ministerium tätig. Darüber hinaus absolvierte die Generalsstabsausbildung. 2000-2005 war er unter anderem Stabschef und stellvertretender Kommandant des Militärkommandos Burgenland. Bei seinem Antritt als Militärkommandant Burgenland im Herbst 2017 erklärte Oberst Gasser, er wolle in seiner neuen Funktion den Fokus auf den sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz zur Migrationsbewältigung und auf die Stärkung des Militärkommandos legen.

Hintergrund: Landespolizeidirektor Huber

Landespolizeidirektor Mag. Martin Huber trat nach seiner Gerichtspraxis im Jahr 1992 den Dienst in der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung an, wo er ab 1994 die Abteilung Sicherheitswesen leitete. 1997 wurde er Sicherheitsbeauftragter des Landes Burgenland im Amt der Landesregierung. In den Jahren 2000 bis 2016 war er Bezirkshauptmann von Neusiedl am See und Sicherheitssprecher der Bgld. Bezirkshauptleute. Seit September 2016 ist Mag. Huber Landespolizeidirektor der Landespolizeidirektion für das Burgenland. Sein Hauptaugenmerk richtet er darauf, den Menschen des Burgenlandes sowohl ein subjektives, als auch ein objektives Sicherheitsgefühl zu geben, sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für ein geordnetes Asyl- und Migrationswesen zu sorgen und die Mitarbeiter sowie die Organisation in eine gute Zukunft zu führen.