Bei der Wahl der Arbeiterkammer Burgenland gewann die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter. Sie verloren aber ein Mandat an die ÖVP-Arbeitnehmer.

Sieg für FSG, aber Mandatsverlust

Die sozialdemokratische FSG gewann die Wahl mit 72,0 Prozent der Stimmen, das sind zwar nur marginal weniger als noch bei der letzten Wahl 2014 (minus 0,2 Prozentpunkte), bedeutet aber den Verlust eines Mandates (nun 37 statt wie bisher 38).

Dieses Mandat wanderte an die ÖVP-Arbeitnehmer, FCG/ÖAAB halten nun bei 9 statt 8 Mandaten, sie erhielten 17,8 Prozent der Stimmen (plus 1 Prozentpunkt).

Leichte Gewinne gab es für die Freiheitlichen Arbeitnehmer FA (plus 0,6 Prozentpunkte auf 7,6 Prozent), die Grünen Arbeitnehmer mussten leichte Verluste hinnehmen. AUGE/UG fuhr ein Minus von 0,5 Prozentpunkte und erreichten 2,6 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung lag bei 41,4 Prozent (2014: 44 Prozent). Ein Grund dafür ist die niedrige Wahlbeteiligung ausländischen Arbeitnehmer. So hätten von 10.546 wahlberechtigten ungarischen Tagespendlern, die per Briefwahl mitstimmen konnten, 46 an der Wahl teilgenommen, sagte die Leiterin des Wahlbüros, Brigitte Kulovits-Rupp, der APA.

Geschichte: Wahlergebnisse und Wahlberechtigte seit 1949

Im Jahr 1949 fand die 1. Wahl der Arbeiterkammer im Burgenland seit dem Ende des 2. Weltkriegs und der damit verbundenen Aufteilung des Burgenlandes auf NÖ und Steiermark statt. Die BVZ hat alle historischen Ergebnisse recherchiert:

Die Anzahl der Wahlberechtigten stieg im Laufe der 2. Republik stetig, da immer mehr Menschen von der Landwirtschaft in ein Arbeiter- oder Angestellten-Verhältnis wechselten. Die Wahlbeteiligung stieg nicht immer mit (2019: nur vorläufige Zahlen):

Quelle der historischen Daten: AK-Burgenland