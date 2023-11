Helene Sengstbratl als AMS-Chefin bestätigt

In der heutigen Verwaltungsratssitzung des Arbeitsmarktservice (AMS), dem obersten Organ des AMS, wurden die Landesgeschäftsführer und -Innen der Landesstellen des AMS für den Zeitraum 1.7.2024 bis zum 30.06.2030 bestellt. Die längstdienende unter ihnen, Helene Sengstbratl vom AMS Burgenland, wurde ebenfalls um eine Periode verlängert, ebenso wie ihre Stellvertreterin Karin Steiner.

Die erste Gratulantin war die Grüne Landessprecherin Anja Haider-Wallner: "Menschen in Beschäftigung zu bringen, ist für Helene Sengstbratl eine echte Herzensangelegenheit. Das hat sie in über 20 Jahren als AMS-Chefin immer wieder unter Beweis gestellt. Umso wichtiger ist es gerade jetzt, in Zeiten schwacher Konjunktur.“