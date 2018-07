Er denke, dass "die Sozialpartner hier gemeinsam auch Lösungen erarbeiten sollten, dass man die Gewerkschaft an einen Tisch einlädt - auch die Arbeitgeber - und versucht, eine gute Lösung zu finden", sagte er am Donnerstag.

Niessl sprach von einer Lösung, "die davon ausgeht, dass man mehr Freizeit, geblockte Freizeit bekommt für eine Mehrleistung, dass es entsprechende Überstundenzuschläge gibt. Und eine faire Lösung kann es nur dann sein, wenn die Sozialpartner hier eine gemeinsame Lösung finden. Und ich bin überzeugt - das hat in der Vergangenheit funktioniert - dass das auch aktuell funktionieren wird. Es muss auch der Erfolg der Unternehmen fair und gerecht verteilt werden", so der Landeshauptmann.

Auf die Frage, ob er demnach noch eine Chance sehe, dass im Hinblick auf die neuen Arbeitszeitregeln, die nun bereits ab 1. September eingeführt werden, alle weitestgehend zufrieden sein werden, meinte Niessl: "Das ist aus meiner Sicht ein Wunsch. Ich würde das so tun. Nämlich mit den Sozialpartnern reden". Ihm sei ein gutes Verhältnis zu den Gewerkschaften, der Arbeiterkammer aber auch zu den Unternehmen im Burgenland wichtig.

"Speed Kills" wie bei Regierung Schüssel

Zum Schritt der Regierung, die neuen Regeln nun früher einzuführen, sagte der Landeshauptmann: "Die Regierung macht das deswegen, weil sie sagt: Speed kills. Möglichst schnell umsetzen, damit die Demonstrationen bzw. die Kritik nicht weiter wächst, dass die Kritik, die auch aus den eigenen Reihen kommt, ja auch nicht weiter zunimmt." Man müsse über die Probleme - die fehlenden Überstundenzuschläge, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. die Kinderbetreuung und die Gesundheit der Arbeitnehmer - diskutieren und faire und gerechte Lösungen finden.

"Darum geht's mir. Es geht ja nicht darum, dass man nicht flexibel ist. Die burgenländischen Pendler und Arbeitnehmer sind ja überhaupt die flexibelsten. Nämlich die, die den höchsten Pendleranteil haben und da glaube ich, es muss auch berücksichtigt werden, dass viele pendeln, dass viele Familien haben", sagte Niessl. Vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei ein wesentliches Thema. "Und", so Niessl weiter: "Mehr Leistung für weniger Geld geht gar nicht."

Niessl fragt sich, wie lange FPÖ das mitträgt

Die Vorgehensweise der Regierung am Donnerstag erinnere den SP-Landesparteivorsitzenden an die "Regierung Schüssel". "Auch dort hat es den Vorgang gegeben: Speed kills. Sozialpartner zurückdrängen, Sozialpartner nicht einbeziehen, rasche Entscheidungen zu treffen, damit man der Kritik möglichst wenig Zeit und Raum gibt. Und das ist meiner Meinung nach auch eine Kopie der Vorgangsweise von Wolfgang Schüssel. Und Sebastian Kurz macht das ähnlich. Das ist eine Vorgangsweise, wo ich mich frage, wie lange die Freiheitlichen diesen Weg auch mittragen können und werden."

Laut Niessl mache die Regierung "das, was sie vor den Wahlen versprochen hat. Nämlich, dass sie für die Wirtschaft, die offensichtlich die ÖVP unterstützt hat, auch in entsprechender Form bessere Rahmenbedingungen schafft und wir werden ja sehen in den Bilanzen, dass die Gewinne der Unternehmen massiv ansteigen werden. Die Wirtschaft boomt und die Arbeitnehmer sollen mehr leisten. Also das ist eine Umverteilung von unten nach oben", sagte er.