Auch die Pflegeheime kämpfen mit der Omikron-Welle

Zu massiven Personalausfällen führt die Omikron-Welle nicht nur in Spitälern und Schulen – jetzt schlugen auch die burgenländischen Heime Alarm: Zahlreiche Pflegekräfte fehlen, die Kolleginnen und Kollegen stöhnen unter den notwendigen Vertretungen.

Die ARGE Heime Burgenland forderte von der Politik eine weitere Anpassung der Quarantäne-Lösungen: „Die neue Regelung mit Freitestungen ab dem fünften Quarantäne-Tag, begrüßen wir sehr. Es braucht jedoch die zusätzliche Möglichkeit, sich ab dem fünften Tag täglich freizutesten, und die Ergebnisse müssen spätestens nach 24 Stunden vorliegen“, heißt es in einer Stellungnahme.

Und: „Es geht nicht an, dass symptomlose Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit CT-Werten über 30 zu Hause auf die Testergebnisse warten, während Kolleginnen und Kollegen deren Dienste übernehmen müssen.“ Seitens der Bundes wurden zuletzt weitere Quarantäne-Lockerungen in diesem Bereich in Aussicht gestellt.

Psychische und finanzielle „Ausnahmesituation“

Seit Beginn der Pandemie sind die Pflegekräfte besonders gefordert, der Personalmangel in diesem Bereich sei schon vor Corona hoch gewesen. „Mit viel Liebe zum Beruf, beispiellosem Einsatz, Teamgeist und Empathie kann man schon einmal schwierige Zeiten überbrücken – zum Dauerzustand darf das jedoch nicht werden. Alles was über eine bestimmte Grenze geht, hat einen hohen gesundheitlichen Preis.“ So sieht die ARGE Heime Burgenland nun endgültig die Belastungsgrenze erreicht.

Zudem wird aufgezeigt, dass die entstehenden Mehrkosten durch Überstunden oder Urlaubsrückstellungen derzeit nicht ersetzt würden. Lediglich die Kosten, der sich in Quarantäne befindlichen Person. Ebenso ließen Covid-Kostenersätze auf sich warten. Dies bringe die überwiegend gemeinnützigen Betreiber derzeit in starke Liquiditätsprobleme. Gleichzeitig müssen sie jedoch den Betrieb aufrechterhalten.

Nicht zuletzt weist die ARGE Heime Burgenland darauf hin, dass selbst unter strengster Einhaltung der Präventionskonzepte das Virus derzeit nicht mehr aus den Heimen zu halten sei: „Es ist uns wichtig, trotz Infektionen in unseren Heimen Normalität zu leben. Das ist immer eine Gratwanderung, jedoch für die Bewohnerinnen und Bewohner von hoher Bedeutung, zum Beispiel, um Besuche empfangen zu können.“ Nach wie vor gilt: Für den (zeitlich begrenzten) Besuch ist ein gültiger negativer PCR-Test vorzuweisen.