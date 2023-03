Wiener SPÖ Klub tagt in Frauenkirchen

Werbung

Zumindest was die musikalische Untermalung angeht scheint bei der Klubtagung der Wiener SPÖ die Frage, wer die SPÖ anführen soll, kein Thema zu sein: Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner zog bei ihrem Besuch in der St. Martinstherme in Frauenkirchen zu Tina Turners „Simply the best“ ein.

Für die Wiener SPÖ ist die zweitägige Klubtagung die erste in klassischer Form nach der Corona-Pause. Zum Auftakt standen dabei Reden von Bürgermeister und Landesparteichef Michael Ludwig sowie der SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner auf dem Programm.

Die burgenländische Delegation bestehend aus Frauenkirchens Bürgermeister Hannes Schmid und SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich. Foto: Daniel Gottfried, Daniel Gottfried

Das Treffen findet dabei traditionell im Burgenland statt, die Ortswahl steht nicht im Zusammenhang mit den jüngsten Konflikten zwischen Landes- und Bundespartei. Jahrelang wurde in Rust getagt, Weichenstellungen wie die Errichtung der U5 oder die Einführung des Gratiskindergartens wurden dort verkündet.

Die Begrüßungsworte kamen von Klubchef Josef Taucher. „Ich freu mich unheimlich, dass wir wieder zurück sind im Burgenland“, versichert er. Anwesend war natürlich auch die burgenländische Landesgruppe als Hausherren. Bei der Eröffnung der Wiener Klausur saß Klubobmann Robert Hergovich in Reihe eins. In seiner Rede war der Parteistreit kein Thema, er besann sich auf Einendes: Etwa Kritik an der Bundesregierung, mit der er auch bei der SPÖ Wien punkten konnte.

Robert Hergovich in seiner Begrüßungsrede: "Liebe Freundinnen, Liebe Freunde, was Wien und das Burgenland macht ist nichts anderes als die Untätigkeit und die Fehlentscheidungen der Regierung zu kompensieren." Foto: Daniel Gottfried, Daniel Gottfried

Rendi-Wagner warnt vor Rechtsruck in der SPÖ

Die viel diskutierte Bundesparteichefin nutzte ihren Auftritt im Burgenland für eine Warnung vor einem Rechtsruck der eigenen Organisation. Wer der SPÖ empfehle, ein bisschen nach rechts zu rücken, meine es nicht gut mit der Partei, so die Parteichefin sinngemäß. Persönlich angesprochen war Landeshauptmann Hans Peter Doskozil damit zwar nicht, zwischen den Zeilen war der Konflikt aber durchaus zu spüren: „Gemeinsam sind wir nicht zu schlagen.“

Rendi-Wanger an Ludwig: "Lieber Michael, immer wieder und nicht nur in den letzten Tagen bist du zur Bundespartei und auch zu mir gestanden. Und ich habe eines in meinem Leben gelernt: Das ist nicht selbstverständlich. " Foto: Daniel Gottfried, Daniel Gottfried

Unterschiedliche Standpunkte innerhalb einer Organisation seien zu tolerieren, aber: „Genauso selbstverständlich ist es, dass Mehrheiten entscheiden.“ Inhaltlich bewegte sich Rendi-Wagner zwischen Dauerkritik an fehlenden Anti-Teuerungsmaßnahmen der Bundesregierung, etwa beim Thema Mieten oder einer Aussetzung der Mehrwertsteuer, sowie der Ausländerpolitik von FPÖ und ÖVP.

Im „widerlichen Wettlauf“ der beiden Parteien, wer jetzt mehr Kinder abschiebe, habe die SPÖ nichts verloren, betonte die Bundesparteivorsitzende. Es müsse unverrückbar sein, dass sich die Sozialdemokratie einer hetzerischen, die Gesellschaft spaltenden Politik mit aller Kraft entgegenstelle.

Auf die morgigen Bundesgremien, bei denen möglicherweise ein vorgezogener Parteitag beschlossen wird, ging Rendi-Wagner nicht direkt ein, sie dankte aber Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) für dessen Unterstützung „nicht nur in den letzten Tagen“. Dieser betonte wiederum auch die „enge Verbindung“ zwischen Wien und dem Burgenland, die „auch sichtbar und spürbar ist.“