Doskozil sei auf die Linie der Grünen zur Umstellung der Landwirtschaft umgeschwenkt, hieß es per Aussendung. Änderungen bei den finanziellen Zuwendungen für die Landwirtschaftskammer könnten aber nur der erste Schritt sein, so die Grüne Landessprecherin Regina Petrik.

Zusätzlich brauche es einen Maßnahmenplan, wie das Burgenland in den nächsten zehn Jahren auf 100 Prozent Bio-Landwirtschaft umgestellt werden könne, so Petrik. Die nun bekundete Unterstützung wollte die Landessprecherin jedoch nicht als Zustimmung für Doskozil verstanden wissen. Bei der Wahl zum Landeshauptmann am 28. Februar 2019 werde man seitens der Grünen nicht für Doskozil stimmen.

Der Landesrat plant die Landesförderungen für die Landwirtschaftskammer zu kürzen bzw. die Mittel zweckgebunden nur für Beratungen, die den Umstieg auf Biolandwirtschaft zum Ziel haben, zu vergeben. Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich hatte in diesem Zusammenhang von einem "massiven Einschnitt" gesprochen.