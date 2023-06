Landesholding Burgenland verzeichnete 2022 Bilanzsumme von 2,8 Mrd.

Die Bilanz zeige, dass das Unternehmen auf „gesunden Beinen“ stehe, meinte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der auch die Kritik der Opposition an den Schulden zurückwies.

Die Finanzverschuldung des Unternehmens, das sämtliche Landesgesellschaften umfasst und über 5.500 Mitarbeiter beschäftigt, ist im Vorjahr laut Rucker auf knapp 1,4 Mrd. angestiegen. Diese sei aber „weit über 100 Prozent“ gedeckt, das Anlagevermögen steige stärker an. Die Überdeckung belaufe sich auf 639 Mio. Euro. Doskozil betonte außerdem, dass es sich in vielen Fällen um eine Vorfinanzierung durch die Landesholding handle. Die Schulden zurückzahlen würden dann andere. Die Refinanzierung von Kommunalbauten der Landesimmobilien Burgenland (LIB) erfolge etwa durch die Gemeinden, jene des sozialen Wohnbaus durch die Mieter.

Auch die von der Opposition oft vermisste Transparenz sei durchaus gegeben, meinten Rucker und Doskozil. Jeder Geschäftsbereich der Holding werde von Wirtschaftsprüfern geprüft und stehe für den Rechnungshof offen. Zusätzlich werde heuer zum ersten Mal eine Broschüre mit Geschäftsfeldern und Daten an jeden Haushalt gehen, kündigte Doskozil an.

Das Eigenkapital des Unternehmens stieg von 654 auf 693 Mio. Euro. Der Großteil der Investitionen von insgesamt 308 Mio. wurden laut Rucker am Energiesektor getätigt. 174 Mio. entfallen auf die Burgenland Energie und damit auf die Energiewende, meinte er. Dahinter folgen die Bereiche Gesundheit, Immobilien und Tourismus.

Die Landesholding sei für die Daseinsvorsorge im Burgenland zuständig, sagte Doskozil. Neben gewinnorientierten Bereichen wie der Burgenland Energie gebe es auch viele Bereiche, die gemeinnützig organisiert sind. In der Pflege etwa gehe es dem Land darum, die Versorgung von Gewinnen zu entkoppeln. Die Pflegestützpunkte würden deshalb über das Land errichtet. Neu kündigte Doskozil an, dass die Immobilien in Zukunft nur noch einmal refinanziert werden sollen.

Der Neubau des Krankenhauses in Oberwart, in den im Vorjahr 50 Mio. Euro investiert wurden, soll im Herbst abgeschlossen sein. Start für den operativen Betrieb ist im kommenden Mai. Anstelle des alten Gebäudes ist eine Ambulanz außerhalb des Spitals angedacht, die ebendieses entlasten soll.