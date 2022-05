Aufrüstung Land Burgenland richtet neun zusätzliche Katastrophenstützpunkte ein

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Landesrat Heinrich Dorner Foto: Bgld. Landesmedienservice

D as Land Burgenland richtet neun neue Katastrophenstützpunkte ein. Diese sollen zusätzlich zu den bestehenden sieben "eine entsprechende Abdeckung für das Burgenland auch in Zukunft gewährleisten", betonte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Montag bei einer Pressekonferenz. Die Feuerwehren der insgesamt 16 Standorte sollen jeweils ein neues Wechselladefahrzeug erhalten. Veranschlagt sind dafür 7,5 Millionen Euro.