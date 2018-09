Die geplante Novelle zum Kinder- und Jugendhilfegesetz sorgte für Aufregung unter den burgenländischen Sozialpädagogen. Nach Gesprächen mit der Sozialabteilung könnte die geplante Änderung nun jedoch wieder fallen gelassen werden.

Zur Vorgeschichte: Der Entwurf für die neue Verordnung beinhaltete eine Verkleinerung der Gruppengröße in den Wohneinrichtungen sowie einen geänderter Betreuungsschlüssel von Pädagogen zu betreuten Kindern. Die Auswirkungen: Die Doppelbesetzung wäre bei betreuungsintensiven Zeiten nicht gegeben gewesen – bei Fahrtendiensten oder Arztbesuchen etwa wären die Kinder somit ohne Betreuung. Weiters hätten kleinere Gruppen zu einer Reduktion der Betreuungsplätze führen können.

Gloria Gruber und Markus Hauer, Betreuer der „Fühl dich Wohl-Wohngemeinschaft“ aus Marz, starteten eine Petition, in der man sich gegen die Umsetzung aussprach. Binnen einer Woche wurden 445 Unterschriften gesammelt und der Sozialabteilung übergeben. Vergangene Woche kam Bewegung in die Angelegenheit. Donnerstag wurde auf Anfrage der BVZ noch auf ein Treffen mit Vertretern der Betreuungsrichtung am Freitag verwiesen und nun könnten die geplanten Änderungen wieder abgeändert werden.

„Für uns stand von Anfang an außer Streit, die Einrichtungs-Betreiber in den Prozess miteinzubinden. Wir haben zu einer Besprechung mit allen Einrichtungsbetreibern geladen, die am letzten Freitag stattgefunden hat“, heißt es am Anfang der Woche aus der Sozialabteilung. Nun wird es einen überarbeiteten Entwurf geben, der den Einrichtungsleitern vorab zugesandt wird und 2019 wird es ein neues Gesetz geben.