Aus der Gerüchteküche Heiße Kandidaten für drei anstehende Personalentscheidungen

Barbara Weißeisen-Halwax, Martin Burjan und Dominik Schmidt stehen im Zentrum von Personaldebatten und Spekulationen. Foto: Land, BAWB, SPÖ

Werbung

B ei den Kulturbetrieben Burgenland (KBB), in der Landwirtschaftskammer (LK) und in der Stadt Mattersburg stehen drei Personalentscheidungen an. Gerüchte und Spekulationen machen bereits die Runde.

Zwei kommen, eine geht? So dringt es zumindest aus der Gerüchteküche nach außen. Die BVZ hat sich umgehört. Neue Chefin für Kultur im Land? Die Personalküche im Land brodelt. Neuestes Gerücht: Der Vertrag von der Chefin der Kulturbetriebe Burgenland, Barbara Weißeisen, soll nicht verlängert werden. Der Grund soll ein seit längerem schwelender Konflikt zwischen ihr und dem Generalintendanten Alfons Haider sein, der laut Insidern nicht zu den „Lieblingen“ der Chefin zählt. Vor allem durch den Erfolg von „Mamma Mia“ dürfte Haider aber jetzt „Oberwasser“ bekommen haben und die Leitung wird 2024 neu ausgeschrieben. Landwirtschaft: Burjan Direktor? Martin Burjan, derzeit Direktor des Bundesamtes für Wein in Eisenstadt, soll in die Direktion der Landwirtschaftskammer Burgenland (LWK) wechseln. Dort wäre er wieder bei seinem Ex-Chef LWK-Präsident Nikolaus Berlakovich angesiedelt. Burjan war bereits Büroleiter bei Berlakovich als dieser Agrar-Landesrat und später auch Bundesminister war. Dominik Schmidt neuer Amtmann? SPÖ-Klubjurist Dominik Schmidt will Gerüchten zufolge Mattersburgs Langzeit-Amtmann Karl Aufner „beerben“ und aus dem Klub ausscheiden.