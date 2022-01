SPÖ Burgenland-Schwerpunkte: Auch abseits von Corona viel zu tun

Mit einer Umfrage zum Corona-Management eröffneten SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich und Landesgeschäftsführer Roland Fürst die Präsentation der kommenden Schwerpunkte: 71 Prozent der 600 Befragten waren gegen Ende des Vorjahres demnach mit den Maßnahmen des Landes zufrieden, bei jenen des Bundes liegt diese Zahl hingegen bei nur 27 Prozent (die BVZ berichtete bereits). Im Zuge der vom Institut Peter Hajek durchgeführten Umfrage wurden abseits der Pandemie weitere Themen behandelt.

Das Ergebnis: Nach den Corona-Maßnahmen (für 36 Prozent der Befragten wichtig) liegt der Verkehr auf Platz zwei (17 Prozent), dicht gefolgt vom Themenkreis Arbeitsmarkt und Wirtschaft (16 Prozent); Grenzschutz und Klimaschutz liegen mit jeweils 14 Prozent gleichauf, Gesundheit und Ärztemangel beschäftigt 12 Prozent der Befragten, die Pflege acht Prozent.

Mindestlohn „schlägt“ Vier-Tage-Woche

Klubchef Hergovich fasste außerdem zusammen, dass die Menschen einen „ordentlichen Mindestlohn im Gesetz sehen wollen und die Vier-Tage-Woche eher ablehnen“ – hier liegt das Verhältnis bei 51 zu 30 Prozent. Der 1.700-Euro-Mindestlohn bleibt deshalb auch eines der Kernthemen der SPÖ-Landesregierung.

Man habe in der bislang zweijährigen Regierungsarbeit gezeigt, dass man die Meinung der Bevölkerung sehr ernst nehme, meinte Hergovich, „wir haben auch gezeigt, dass wir reagieren und korrigieren, wenn wir merken, dass die Menschen im Burgenland gänzlich anderer Meinung sind“. Als nächstes stehen Gesetzesänderungen am Programm, etwa zur Gemeindeordnung (mit einer Erhöhung der Kassenkredite für die schwierige finanzielle Lage) oder in der Kinderbetreuung (mit verbesserten Betreuungszeiten).

Mit dem Bund ging Landesgeschäftsführer Fürst kritisch ins Gericht: „Die Bundesregierung hat in der Pandemiebekämpfung offensichtlich aufgegeben und greift auf einen skurril agierenden ‚Action Man‘ im Tarnanzug zurück“, meinte Fürst im Hinblick auf das GECKO-Team. Im Burgenland habe man „von Anfang an mit der Bevölkerung auf Augenhöhe kommuniziert“.