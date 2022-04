Landes-Pläne auf „hoher See“

Werbung

Dass auf den runden Tisch der Fährbetriebe ein kleiner Sturm im Wasserglas folgte, ärgerte die Tourismusverantwortlichen am Ende doch ein wenig. Dass das Schifffahrts-Angebot ganz neu präsentiert werden soll, wird indes auch vonseiten des Landes bestätigt: Damit soll der Neusiedler See konkurrenzfähig bleiben.

Für kurzfristige Aufregung sorgten Gerüchte, die nach dem Treffen aufkamen und schließlich von der FPÖ aufgegriffen wurden: Man träume von einer „Landesflotte“, hieß es in einer Aussendung. Gemeint sei damit ein eigenes Unternehmen als Konkurrenz, wenn die eingesessenen Schifffahrts-Betriebe nicht „mitspielen“ würden, präzisierte Parteichef Alexander Petschnig auf BVZ-Anfrage.

Davon sei keineswegs die Rede gewesen, heißt es dazu im Landhaus und auch von Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel. Vielmehr habe man erstmals (fast) alle Fährbetreiber an einem Tisch und auch noch ein konstruktives Gespräch zusammengebracht. Im Kern geht es um einheitliches Marketing, zentrale Online-Buchungen und um Fahrpläne mit mehr abendlichen Fahrten.

Die Unternehmen selbst – acht gibt es am See – halten sich auf Anfrage zurück; manche meinen, sie seien nicht dabei gewesen (was angesichts einer beinahe vollzähligen Anwesenheitsliste verwundert). Von einer möglichen Landes-Konkurrenz will offiziell jedenfalls niemand etwas wissen.

Im Protokoll vermerkt seien zudem gemeinsame Vorhaben, lässt sich Tunkel die Motivation nicht nehmen: „Wir wollen ja Dienstleister sein. Und wenn‘s zum Beispiel um neue Terminals am Ufer geht, dann zahlen wir die auch!“