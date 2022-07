Mega-Bauprojekt Fertörakos vor dem Aus?

Werbung

Wie das ungarische Online-Magazin atlatszo.hu berichtet, war die Ausschreibung des Projekts nicht erfolgreich. Im elektronischen Vergabesystem (EKR), in dem öffentliche Ausschreibungen einsehbar sind, hat sich zuvor seit Feber nichts mehr getan, was für Spekulationen sorgte. Diese scheinen sich nun bestätigt zu haben. Gestern wurden die gesammelten Angebote veröffentlicht, im Dokument heißt es: „Die für den Vertragsschluss erforderliche Deckung wird nicht zur Verfügung gestellt“ (Übersetzung BVZ; Anmerkung). Heißt im Klartext: Vorerst wird nicht (weiter) gebaut.

Gründe für ein mögliches Aus könnten - neben der Trockenheit - finanzielle Engpässe sein. Die ungarische Regierung hat unlängst angekündigt, bei Großprojekten den Sparstift anzusetzen. Eine neuerliche Ausschreibung ist denkbar, würde aber wohl einiges an Verzögerungen mit sich bringen.

Die ungarischen Freunde des Neusiedler Sees (Fertő tó barátai) sehen den Baustopp als „wichtigen Teilerfolg“, so Aktivist Zoltan Kun auf Facebook: „Ich möchte mich bei allen für die Unterstützung bedanken – aber unsere Arbeit ist noch nicht vorbei.“ Künftig werde man sich weiter für „sinnvolle Investitionen“ in Fertörakos einsetzen – denn, dass Modernisierungsarbeiten am ungarischen Ufer notwendig sein werden, stellen auch die Naturschützer nicht in Abrede.

Mehr Hintergründe und Stimmen zum (vorübergehenden) Aus für das Mega-Projekt in Fertörakos lesen Sie am Donnerstag in Ihrer BVZ.