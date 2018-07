In der Diskussion um die Ausschreibung (die BVZ berichtete) für den Präsidenten-Posten im Landesverwaltungsgericht meldete sich jetzt der aktuelle Präsident Manfred Grauszer zu Wort. Er wird Ende 2019 in Pension gehen und findet es „sonderbar“, dass das Amt bereits jetzt ausgeschrieben wird „und noch dazu in der Urlaubszeit“, wie er gegenüber der BVZ sagt. Wie berichtet, kann man sich noch bis 6. August für den Posten bewerben.

Laut Gerüchten werde die Büroleiterin von Landeshauptmann Hans Niessl für den Top-Job gehandelt, wittert ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf „Postenschacher“. Kritik kommt auch aus Wien: Sowohl ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer als auch ÖVP-Verwaltungssprecher Wolfgang Gerstl warnen vor einem „Eingriff in die Gewaltenteilung“. Im Büro Niessl verweist man darauf, dass sich „jeder, der qualifiziert ist, bewerben kann“.

„Nachfolger aus der Richterschaft wäre mir am liebsten“

Der aktuelle Präsident Grauszer jedenfalls fühlt sich nicht wertgeschätzt, wie er im BVZ-Gespräch sagt: „Ich kritisiere, dass niemand mit mir gesprochen hat und dass man jetzt schon ausschreibt, wo doch noch eineinhalb Jahre Zeit sind.“ Unter den aktuellen Gegebenheiten möchte Grauszer bis zu seinem letzten Tag im Amt bleiben. „Ich finde es unwürdig, ein Gericht so nachzubesetzen. Wir haben uns viele Jahre um Unabhängigkeit bemüht und wenn ich höre, dass man überlegt, jemanden aus einem politischen Büro zu nehmen, dann setzt man das aufs Spiel. Ich will das Gericht aus der Parteipolitik raushalten.“ Er selbst würde sich jemand aus der Richterschaft als Nachfolger wünschen.

Neun Richterinnen und Richter sind am Landesverwaltungsgericht derzeit tätig und bearbeiten Beschwerden gegen Bescheide der Verwaltungsbehörden, Auftragsvergaben oder Dienstrechtsbeschwerden. Grauszer geht davon aus, dass sich auch „jemand aus dem Haus" für das Präsidenten-Amt bewerben werde.

Auf Anfrage im Büro von Landeshauptmann Niessl wird betont, dass mit der Ausschreibung „alle Formalitäten eingehalten werden“. Die Entscheidung über die Nachfolge wird eine Kommission fällen.