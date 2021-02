Weshalb und wie kam es zum Ausscheiden aus dem Raiffeisenverband?

Meiner Erinnerung nach kam es ab dem Jahr 1992 einerseits zu Differenzen bezüglich der weiteren Geschäftsausrichtung aller Raiffeisenkassen, so auch jener der Raiffeisenkasse Schattendorf-Zemendorf-Krensdorf-Hirm-Baumgarten-Draßburg-Loipersbach, und andererseits zu Zerwürfnissen, weil die Raiffeisenlandesbank in allen Geschäftsbereichen von der guten Entwicklung der Raiffeisenlandesbank in allen Geschäftsbereichen von der guten Entwicklung der Raiffeisenkassen profitierte, letztere aber aufgrund des statutarischen Zwangs zur Geldausschließlichkeit im Raiffeisenverband bei Veranlagungen und Refinanzierungen an die Raiffeisenlandesbank gebunden waren. Dies führte beispielsweise dazu, dass die Zinsen im Raiffeisenverband lediglich 4% betrugen, obwohl man sich damals in einer Hochzinsphase befand und am freien Markt auch 8 bis 9% möglich gewesen wären.

Hinzu kam ein Vertrauensverlust gegenüber dem Raiffeisenverband, als die Raiffeisenkasse Schattendorf-Zemendorf-Krensdorf-Hirm-Baumgarten-Draßburg-Loipersbach nach den Vorgaben der Raiffeisenbank auch die Raiffeisenkasse Pöttsching übernehmen hätte sollen. Bei der Prüfung der Geschäftszahlen der Raiffeisenkasse Pöttsching war mir aufgefallen, dass es bei der Raiffeisenkasse Pöttsching zu einem sprunghaften Anstieg bei Konsortialkrediten gekommen war und die Zahlen offenkundig nicht stimmen konnten. Es erschien mir äußerst merkwürdig, dass dieser Umstand im Revisionsbericht nicht Erwähnung fand. Da sich der Anstieg der Konsortialkredite auch in der Folge nicht aufklären ließ, verweigerte ich die Weiterleitung des bereits vorhandenen Verschmelzungsvertrags und die Eingliederung scheiterte in Folge. Darüber hinaus herrschte auch Uneinigkeit über die Höhe der Beteiligungen im Falle einer von der Raiffeisenlandesbank geplanten Einbindung zu erzielen, und es gab auch wiederholt Versuche mich durch Fusion zum Verbleib zu bewegen bzw. Druck auf mich auszuüben, letztlich war aber keine Gesprächsgrundlage mehr gegeben. 1994 kam es daher zum Ausscheiden aus dem Raiffeisenverband und zur Gründung der CBM. Festhalten möchte ich aber, dass die Kündigung von uns ausgesprochen worden ist und dies auch in den Unterlagen der CBM dokumentiert ist. Alle die Aufkündigung betreffenden Beschlüsse wurden vom Aufsichtsrat einstimmig und in der Hauptversammlung mit großer Mehrheit beschlossen.

Wie kam es zur Erlangung der Funktion des Landes als Revisionsverband?

Es gab damals zwei Möglichkeiten: Entweder würde das Land die Funktion als Revisionsverband übernehmen oder wir mussten zu einem anderen Revisionsverband wechseln, wobei theoretisch nur die Volksbank und der damalige Konsum in Betracht kamen. Erste Variante wurde mir von unserem damaligen Anwalt mitgeteilt und später vom damaligen Landeshauptmann Karl Stix bestätigt. Ich wusste bis dahin nicht, dass das Land die Funktion als Revisionsverband übernehmen konnte. Nach mehreren Gesprächen mit dem Landeshauptmann hat das Land die Aufgabe als Revisionsverband übernommen. Der Vertrag wurde meiner Erinnerung nach auch von Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter Gerhard Jellasitz und Landesrat Hermann Fister unterschrieben.

Als Prüfer wurde von der Landesregierung Herr Dkfm Gerhard Nidetzky beigezogen und bestellt. Mir war Herr Nidetzky bis dahin nicht bekannt und habe ihn erst im Zuge seiner Prüftätigkeit kennengelernt. In die Prüfung war damals glaube ich auch Dkfm H. eingebunden.

Schildern Sie uns die Hauptgründe für den Ruin der CBM. Was waren Ihre hauptsächlichen Verschleierungshandlungen?

Die Hauptgründe liegen in jahrelangen Liquiditätsengpässen – unter anderem bedingt durch die neuen Regularien in Basel I, II und III sowie dem seit den letzten Jahren äußerst niedrigen allgemeinen Zinsniveau. Dies führte leider zur Notwendigkeit von Fehldarstellungen in den Jahresabschlüssen der CBM, indem das Bestehen von hochverzinsten Kreditfällen fingiert und Saldenbestätigungen von Fremdbanken sowie Zahlungsbelege über Guthaben gefälscht wurden.

Was waren Ihre wichtigsten umgesetzten oder erhofften Projekte mit dem Land und mit Gemeinden? Wer waren hierfür Ihre politischen Kontaktpersonen und Ansprechpartner?

Gemeinsames Projekt mit der Stadt Mattersburg war ausschließlich das „Impulszentrum“. Kontakt und Ansprechperson war Frau Bürgermeisterin Ingrid Salamon. In der Anfangsphase war auch der Herr Oberamtsrat Karl A. involviert.

Mit der Gemeinde Hirm entwickelte die CBM in einer eigenen Baulandaufschließungsgesellschaft Grundstücke in Hirm. Die CBM war an dieser Gesellschaft mit 49% beteiligt. Die übrigen 51% wurden von der Gemeinde Hirm gehalten. Kontakt und Ansprechperson war Frau Bürgermeisterin Ingeborg Posch.

Ein vergleichbares Projekt wurde auch mit der Gemeinde Draßburg realisiert. Die CBM hielt abermals 49% an einer eigens gegründeten Baulandaufschließungsgesellschaft, die übrigen 51% die Gemeinde Draßburg. Zunächst war Ansprechperson der damalige Bürgermeister Christian Illedits, später dessen Nachfolger Rudolf Ivancsits. Meiner Erinnerung nach war auch Amtsrat Ernst W. in das Projekt involviert.

Soweit mir heute erinnerlich ist hatte die CBM mit keinen weiteren Gemeinden gemeinsame Projekte. Auch mit dem Land Burgenland hatte die CBM keine gemeinsamen Projekte.