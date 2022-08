Wachsen mit Maß: Regionalentwicklungsprogramm vorgestellt

Werbung

Das erste von vier Regionalentwicklungsprogrammen (REP) des Landes widmet sich der Region Neusiedler See-Parndorfer Platte. Am Montag wurden die Pläne in Rust von Landesrat Heinrich Dorner, Bürgermeister Gerold Stagl, Landesplanungs-Hauptreferatsleiter Peter Zinggl sowie Nina Svanda von der TU Wien vorgestellt.

„Die ,REP‘ enthalten Grundsätze der örtlichen Raumplanung, die für die Gemeinden bei ihren künftigen Entwicklungen bindend sind“, erklärte das Quartett dabei.

In einigen Bereichen ist das Gesetz durchaus scharf formuliert: So sind etwa Widmungen für Zweit- und Ferienwohnsitze (Bauland Tourismus Kategorie C) am Neusiedler See künftig verboten. Erlaubt ist lediglich die touristische Nutzung (Kategorie A) und ein Mittelweg (Kategorie B) für Seehütten und Mobilheime, die weder touristisch noch als ganzjähriger Wohnsitz nutzbar sind.

Bei den Siedlungsgrenzen hat man sich dagegen für mehr Spielraum entschieden. Wohin Gemeinden wachsen dürfen, regelt das REP nämlich nur für Bereiche, in denen ein „überregionales Interesse“ gegeben ist. Heißt konkret: „Hier gibt es einen Interpretationsspielraum“, erklärt Zinggl auf BVZ-Nachfrage.

In manchen Bereichen sind den Gemeinden beim Wachstum also konkrete Grenzen gesetzt, in anderen nicht. Das REP soll nämlich „ermöglichen, nicht verhindern“, erklärt Zinggl. So können Gemeinden etwa Betriebsgebiete bis 1,5 Hektar selbst beschließen. Größere Zonen müssen allerdings vom Land beschlossen werden, wie etwa bei interkommunalen Betriebsgebieten.

Zinggl: „Der Tischler aus der Gemeinde soll auch künftig unkompliziert seinen Betrieb ausbauen können. Ein Großbetrieb darf aber künftig nicht mehr die Gemeinden gegeneinander ausspielen.“ Das REP soll die „ungesunde Konkurrenz“ zwischen den Gemeinden künftig verhindern.