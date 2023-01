"Baulandsteuer" ÖVP Burgenland will 2023 gegen Baulandabgabe kämpfen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Präsentierten die Jahres-Themen. ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas und Parteichef Christian Sagartz (v.l.). Foto: Millendorfer

D ie ÖVP Burgenland will das neue Jahr dem Kampf gegen die "Baulandsteuer" widmen und kündigte am Montag bei einer Pressekonferenz eine eigene Kampagne dagegen an.