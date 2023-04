400 Millionen Euro für Straßen, Hochwasserschutz und Landes-Bauten

Werbung

Für das heurige Jahr werden wieder „Rekord-Investitionen“ in die Infrastruktur in Aussicht gestellt: Mit dem Bauprogramm präsentierten Landesrat Heinrich Dorner, Baudirektor Wolfgang Heckenast und Thomas Rosner, Geschäftsführer der Projektentwicklung Burgenland (PEB), Vorhaben im Umfang von 400 Millionen Euro.

Rund 301 Millionen davon entfallen auf Projekte der Baudirektion, und dabei zu großen Teilen auf den Straßenbau; 57 Millionen auf die Landesimmobilien Burgenland (LIB) und 40 Millionen in den Bereich der PEB. In den weiteren Ausbau zum „Radland“ werden heuer 27 Projekte im Umfang von 6,3 Millionen Euro umgesetzt. Im Bereich des Hochwasserschutzes befinden sich zusätzlich zur Instandhaltung 23 Bauvorhaben, wie etwa Rückhaltebecken, in der aktiven Bauphase.

„Der Fokus bei allen Investitionen liegt auf Sicherheit – wie bei den Straßen- und Hochwasserschutzprojekten“, betonte Landesrat Dorner, zudem gehe es um „die Attraktivierung des Landes mit neuen Hochbauprojekten.“ Zu großen Vorhaben wie dem Haus der Volksgruppen in Oberwart oder der Sanierung der Keramikfachschule Stoob kommt der Bau von Wohnhausanlagen und Reihenhäusern durch die neue SOWO (So wohnt Burgenland GmbH).

In den vergangenen drei Jahren seien die Investitionen vor allem ein wichtiges Instrument gewesen, um durch die Corona-bedingte Wirtschaftskrise zu kommen. „Im vergangenen Jahr und aktuell sind die Impulse für die regionale Wirtschaft von Bedeutung, um damit negativen Erscheinungen wie den hohen Energie- und Spritpreisen entgegenwirken zu können“, so Dorner. Von den Investitionen der öffentlichen Hand sollen sowohl die Bauwirtschaft als auch regionale Unternehmen profitieren und Arbeitsplätze erhalten werden.

Ein Blick auf die Bereiche im Detail

Die LIB wendet für Instandsetzung und Instandhaltung bestehender Gebäude 7,5 Millionen Euro auf, die Investitionen in Um- und Neubauten betragen rund 49,5 Millionen. Hinzu kommt die PEB mit einem Volumen von 40 Millionen Euro. Die Projektentwicklung Burgenland wurde zur Unterstützung von Kommunen bei Projekten gegründet, bislang wurden 178 Projekte eingemeldet. „In den Jahren 2023 und 2024 werden 37 Projekte umgesetzt. Das ist eine Zahl die sich sehen lassen kann“, so Dorner.

Zu den größten Bundesstraßenprojekten zählen laut Baudirektor Heckenast der Sicherheitsausbau der Talübergänge in Sieggraben, die Generalsanierung des A3 von Hornstein bis zum Knoten Eisenstadt, der Neubau der S7 sowie die Erweiterung der Parkplätze Parndorf und Neusiedl an der Ostautobahn. Für rund 30 Projekte im Bereich der Landesstraßen werden 12,6 Millionen Euro aufgewendet. Das Investitionsvolumen im Güterwegenetz, das rund 4.100 Kilometer Strecke umfasst, beläuft sich auf fast zwölf Millionen Euro.



Die LIB wiederum bewirtschaftet im Burgenland 85 Gebäude, in die heuer 57 Millionen Euro investiert werden, fasste Geschäftsführer Thomas Rosner zusammen. Tätig sind LIB und PEB auch bei Bildungseinrichtungen wie der Erweiterung des FH-Campus in Pinkafeld oder dem Neubau des Bildungscampus in Oberwart sowie der Aufstockung des Josef-Haydn-Konservatoriums in Eisenstadt. Für die Baudirektion des Landes wird der neue Stützpunkt im Mittelburgenland gebaut, und in der Gemeinde Gols das neue Zentrum „Neue Mitte Gols“.

Und nicht zu vergessen: Große Projekte, die von der LIB und PEB in Kooperation mit der SOWO GmbH (So wohnt Burgenland GmbH) geplant und realisiert werden, sind beispielsweise die 71 Pflegestützpunkte im gesamten Burgenland.