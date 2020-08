Die Grünen drängten am Mittwoch anlässlich einer Pressekonferenz in Eisenstadt auf eine Einbindung der UNESCO.

Man sehe den Welterbe-Status durch das Bauprojekt in Fertörakos akut bedroht, argumentierte die Klubobfrau der burgenländischen Grünen, Regina Petrik. "Der Welterbe-Status ist für den Erhalt der Natur, der außerordentlichen Tierarten und für den Tourismus und damit für tausende Arbeitsplätze am Neusiedler See wichtig. Wenn das einmal zerstört ist, ist weder die Umwelt noch die Wirtschaft zu retten. Darum brauchen wir endlich eine verbindliche Bauordnung für das Welterbe-Gebiet", forderte Petrik.

Die Grünen haben im Burgenländischen Landtag bereits einen Antrag eingebracht, in dem ein vorläufiger Baustopp für alle Großprojekte auf österreichischer Seite des Sees sowie eine Einbindung der UNESCO verlangt wird. Weiters wird die Landesregierung aufgefordert, wegen eines vorläufigen Baustopps in Fertörakos bis zur Einschätzung durch die UNESCO mit der ungarischen Seite in Kontakt zu treten, erläuterte die Klubobfrau.

Rudolf Golubich vom Verein "Freunde des Neusiedlersees" stellte fest, er könne die Position der Landesregierung nicht nachvollziehen: "Ein Bekenntnis zum Weltkulturerbe, wie es das Land Burgenland bekundete, wird zum Lippenbekenntnis, wenn man nur 'pro forma' Einsicht fordert. Derartige Projekte, wie in Fertörakos angedacht, sollten prinzipiell grenzüberschreitend und in Absprache mit der UNESCO gestaltet werden."

Auch die Freunde des Neusiedlersees, sowohl in Ungarn als auch in Österreich, verlangen einen vorläufigen Baustopp am Seeufer und sehen das Welterbe gefährdet. "Das Motto 'Schützen durch Nützen' hat für uns versagt", stellte Golubich fest: "Dass den Bekenntnissen zum See keine oder nur zu spät Taten folgen, macht das Weltkulturerbe Fertö-Neusiedlersee nicht nur die 'Freunde des Neusiedlersees' zu einem klaren Kandidaten für die 'Rote Liste der Welterbestätten', sondern für 30 Organisationen aus 20 Nationen."

Sie sei in dieser Sache auch in Kontakt mit den zuständigen Bundesministerien, so Petrik. Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) habe bereits zugesagt, die ökologischen Bedenken auf österreichischer Seite zu dem Mega-Bauprojekt in Fertörakos beim Treffen mit ihrem ungarischen Amtskollegen im September zur Sprache zu bringen. Auch Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) habe ein Auge auf die Welterberegion Fertö-Neusiedler See und pflege den Kontakt mit der UNESCO.