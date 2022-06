Juncker erhielt Komturkreuz: „Das Burgenland ist klein, aber groß“

Werbung

„Ich habe Durst“, schallte es durch die Räumlichkeiten der Ständigen Vertretung Österreichs in Brüssel. Jean-Claude Juncker war gerade von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil empfangen worden, als er nach kurzem, aber herzlichen Smalltalk seinen Wunsch nach etwas Flüssigem zum Ausdruck brachte – und so für großes Gelächter unter den Festgästen sorgte.

Die herbeigeeilten Kellner servierten auf Tabletts rasch Getränke. Juncker ließ aber Bier, Wein oder Sekt aus und begnügte sich mit einem kleinen Glas Wasser.

Die burgenländische Delegation im Foyer des Europäischen Rates: Jasmin Puchwein, Christian Stiller, Landesamtsdirektor Ronald Reiter, Peter Slawik, Protokollchef Manfred Riegler, Landeschef Hans Peter Doskozil, Claus Binder (Ständige Vertretung Österreichs), Landesrat Heinrich Dorner, EU-Verbindungsbüro-Leiter Rainer Winter und Doskozil-Büroleiter Herbert Oschep (v. l.). Foto: Foto Markus Stefanitsch

Juncker erhielt im Anschluss die höchste Auszeichnung des Burgenlandes. Landeschef Doskozil würdigte Juncker als „EU-Politiker, der nicht abgehoben im Elfenbeinturm Brüssels gesessen ist – sondern einer, dem es gelungen ist, die Menschen mitzunehmen“. Zudem habe Juncker die kleinen Regionen immer besonders unterstützt, was für die tolle Entwicklung des Burgenlandes immens wichtig gewesen sei.

Der konservative Juncker war von der Ehrung und den Worten sichtlich beeindruckt. „Das Burgenland ist wie Luxemburg: klein, aber groß.“ Er betonte in seiner Rede, dass sich Juncker über Kritik an seiner Person des Ex-Verteidigunsministers Doskozil gewundert hatte, aber nach dem darauffolgenden ersten Aufeinandertreffen die Chemie zwischen dem konservativen Juncker und dem Sozialdemokraten Doskozil sofort gepasst habe.

Der Luxemburger wolle seinen nächsten Urlaub im Burgenland verbringen, um „zu überprüfen, ob sich alles tatsächlich so gut entwickelt hat, wie es in ganz Europa erzählt wird“, schmunzelte Juncker.

Landeschef Hans Peter Doskozil und Landesrat Heinrich Dorner im Sitzungssaal des Europäischen Rates, wo sonst nur die Staatsoberhäupter tagen. Foto: Markus Stefanitsch

Neben der Übergabe des Komturkreuzes mit Stern war, neben zahlreichen informellen Gesprächen mit hochrangigen EU-Vertretern, auch ein Energiegipfel am Programm. Dabei unterstrich Florian Ermacora von der Generaldirektion für Energie die Modellregion Burgenland. So nach dem Motto: Wären alle Regionen in Europa in Sachen Erneuerbarer Energie so gut aufgestellt, wie das Burgenland, wären fossile Brennstoffe nur noch ein Randthema.

Landeschef Doskozil betonte in dem Rahmen, dass Förderungen aus Brüssel in dem Zusammenhang zweckgebunden werden müssen – und die Zeit drängen würde. Denn für das Burgenland ist klar, „wir arbeiten intensiv an Speicherlösungen und wollen noch heuer starten – ob mit oder ohne Förderungen aus Brüssel“.