Ministerin Tanner belobigte Soldaten nach Schüssen

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat am Dienstag jene vier Bundesheersoldaten belobigt, auf die ein Schlepper am gestrigen Montag an der ungarischen Grenze Schüsse abgegeben hat. "So was hat es noch nie gegeben, dass auf österreichische Soldaten geschossen wurde", sagte Tanner am Grenzübergang Nickelsdorf. Eine derartige Tat sei "eine weitere Stufe der kriminellen Energie".