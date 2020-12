Coronabedingt um ein halbes Jahr später, aber doch noch 2020, konnte die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft — in kleinem Rahmen — ihre Generalversammlung abhalten.

Die Bilanz kann sich sehen lassen: „Mit 140 Millionen Euro Bauvolumen — im Neubau der höchste Wert unter den rund 200 gemeinnützigen Bauvereinigungen in Österreich — konnten wir einen Spitzenwert in unserer Unternehmensgeschichte erreichen“, bilanzierte OSG-Obmann Alfred Kollar.

Dementsprechend hat auch der Verwaltungsstand im Jahr 2019 zugenommen: Das Unternehmen verwaltet rund 15.500 Wohnungen und Reihenhäuser. Das bedeutet, dass mehr als 35.000 Menschen bei der OSG wohnen, „also mehr als in Oberwart, Eisenstadt und Neusiedl am See zusammen“, informierte Alfred Kollar.

Und es wird fleißig weitergebaut – in 84 Orten auf 150 Baustellen befinden sich weitere 1.228 Wohnungen und Reihenhäuser in Bau und außerdem noch 20 Sonderprojekte, wie Polizeiinspektionen oder Feuerwehrhäuser.

Kollar hat satzungsgemäß nicht nur einen Rückblick auf 2019 gewagt, sondern auch auf das „Seuchenjahr“ 2020. „Die Bauwirtschaft hat Corona getrotzt. Wir werden mit rund 165 Millionen Euro das Ergebnis von 2019 noch toppen können“, so Kollar. In den Folgejahren will die OSG eine Konsolidierung auf hohem Niveau erreichen, „um nicht alles zu überhitzen.“