2022 durch die Partei-Brillen

300 Euro mehr für Beamte und die Überarbeitung der umstrittenen Bauland-Abgabe – mit einer Forderung und einer Ankündigung trat die SPÖ in Person von Partei- und Landeschef Hans Peter Doskozil zur traditionellen Jahresbilanz an. Das Beamtengehalt ist auch Sache der Personalvertreter, die Bauland-Novelle wird Anfang des Jahres beschlossen (die Altersgrenze einer „Baupflicht“ bis 30 Jahre fällt, die Plätze für Kinder und Enkel dürfen länger abgabenfrei aufgehoben werden).

Die Bilanz-Pressekonferenz wurde – wie in früheren Regierungszeiten – nicht mit den Landesrätinnen und -räten gemeinsam abgehalten; Gerüchte über eine Umbildung im Team räumte Doskozil zum jetzigen Zeitpunkt aber endgültig aus. Im Kern ging es vor allem um die Gesundheit, den Mindestlohn und die Abfederung der Teuerungen bei gleichzeitigem Ausbau der Energie-Autarkie. „Handeln statt reden“, hielt Doskozil als Motto den aus seiner Sicht zu kurz greifenden Bundes-Maßnahmen entgegen.

Regierungs-Projekte … und die kritische Opposition

Traditionell kritisch legte die ÖVP ihre Bilanz an: Im „Jahr der Krisen“ habe der Rechnungshof Landes-Schulden von 1,8 Milliarden Euro aufgezeigt, gingen Parteichef Sagartz und Co. mit Projekten und neuen Landesgesellschaften hart ins Gericht.

Im Landtag will die ÖVP dagegenhalten, als Beispiele genannt wurden Initiativen im Gesundheitsbereich oder die Ablehnung der Bauland-Steuer. Bei einzelnen Punkten gab es im Lauf des Jahres selten aber doch auch Übereinstimmung.

„Konstruktiv“ sieht die FPÖ ihre Rolle, die Kritik darf jedoch auch in ihrer Bilanz nicht fehlen, richtet sich mitunter zugleich an den Bund: vom „Versagen an der Grenze“ und Parteichef Alexander Petschnigs Forderung nach „Kostenwahrheit“ im Landesbudget bis zur Bauland-Abgabe. Für die zeigt man Verständnis, es sei aber zu prüfen, ob es sich nicht um eine „Doppel-Besteuerung“ handle.

Den Bodenschutz behalten die Grünen im Blick; das geplante Krankenhaus in Gols („im Naturschutzgebiet“) wird dabei besonders kritisch gesehen. Als „Aufdecker“ fragten Klubobfrau Regina Petrik und das grüne Team nach den Plänen für ein drittes Landhaus; das Budget nennen sie „Black Box“. 2023 wird der Fokus verstärkt auf den Neusiedler See gerichtet.