Ebenfalls an diesem Datum sollen die neuen Bioberater ihre Arbeit aufnehmen, gaben Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Agrarreferentin Astrid Eisenkopf (beide SPÖ) und der neue Geschäftsführer der Genossenschaft, Hannes Anton, am Freitag bekannt. Doskozil rief Bio-Produzenten zur Teilnahme auf.

Sinn der Genossenschaft sei es, die Bedürfnisse der Konsumenten und der Produzenten zu bündeln, erklärte der Landeshauptmann. So weit wie möglich werde versucht, die Zwischenhändler auszuschalten und biologische Versorgung im Burgenland zu etablieren. Landwirte sollen einen entsprechenden Wert für ihre Produkte erzielen und auf der anderen Seite sollen diese leistbar für die Konsumenten sein.

Doskozil rief daher alle Produzenten von Bio-Produkten auf, sich das Genossenschaftsmodell anzuschauen: "Wir sind ein verlässlicher Partner." Der Bevölkerung soll damit eine gute Ernährung und den Bauern Planbarkeit und Kalkulierbarkeit ermöglicht werden.

Für den Jahreswechsel bzw. Anfang 2022 kündigte der Landeshauptmann außerdem flächendeckend Verkaufsstände – rund um die Uhr zugängliche Automaten – an. Mit diesen wolle man zu niemandem in Konkurrenz treten, sie sollen aber ein Angebot für die Bevölkerung sein. Die rechtlichen Bedingungen für diese Boxen würden erfüllt, betonte Doskozil.

Biowende als Leitlinie

Die Biowende ist und bleibe eine der Leitlinien, so Eisenkopf. Sie verwies auf die Bio-Umstellungsförderung, in deren Rahmen rund 180 Betriebe mit je 15.000 Euro unterstützt wurden. Mit dem großen Erfolg habe man selbst nicht gerechnet, so die Landeshauptmann-Stellvertreterin. Die Bio-Genossenschaft soll nun die nächsten Schritte ermöglichen, nämlich neue Ertragschancen für die Landwirtschaft schaffen, Kindern und Jugendlichen gesunde Bio-Lebensmittel zur Verfügung zu stellen und die Schaffung eines eigenen Gütesiegels "Bio aus dem Burgenland".

Eisenkopf betonte, dass es genug Bio-Produkte gebe, um die Absatzmärkte – Landesküche, Kindergärten und Schulen – zu bedienen. Gelegentlich müsse man sich nur nach der Saisonalität richten. Am 1. Juli übernimmt das Land auch die Bioberatung, derzeit laufen die Hearings. Die neuen Berater sollen von Nord bis Süd Beratungen vor Ort ermöglichen, so Eisenkopf.

Genossenschaftsmodell sei Vorzeigemodell

Geschäftsführer Anton verwies auf die kurzen Versorgungswege, die gute Preise für beide Seiten ermöglichen würden. Das Genossenschaftsmodell sei ein Vorzeigemodell, rechnet Anton auch mit Nachahmern in ganz Österreich. Derzeit zählt die Bioland Burgenland acht Mitglieder, Ziel sei es, viele der 1.125 heimischen Bio-Betriebe zu gewinnen.

Auch ein "Riesenplayer" wie Esterhazy wäre laut dem Geschäftsführer willkommen, man werde sich jeden Interessenten anschauen. Bio-Produzenten sollen auch die Chance haben, Neues zu produzieren, denn bei der Milchproduktion hinke das Burgenland noch hintennach, wie Anton meinte.