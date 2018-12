Doskozil holt Hautzinger ins Boot .

Im Burgenland wird weiter an der sogenannten Bio-Offensive gearbeitet: Ex-Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Stefan Hautzinger wird vom Land entsandter Vorstand der Genussakademie, die wiederum die Drehscheibe für die Bio-Region Burgenland werden soll. Das kündigte Finanzlandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Dienstag vor Journalisten an.