Erstmalig könnte der Bundesrat in seiner Sitzung am 14. Februar ein Gesetz verhindern: Die SPÖ-Mandatare wollen dann nämlich gegen die vom Nationalrat beschlossene Novelle des Ökostromgesetzes stimmen. Hintergrund: Im Bundesrat hält die türkis-blaue Koalition derzeit keine Mehrheit und im Fall dieser Novelle braucht es auch die eindeutige Zustimmung der Länderkammer.

Vonseiten der ÖVP wird nun darauf hingewiesen, dass eine negative Abstimmung weitreichende Folgen hätte. Nicht zuletzt im Hinblick auf die Förderung von Biomasse-Kraftwerken, die ohne diese Novelle auslaufen würde.

ÖVP-Landesobmann Thomas Steiner, Bundesrätin Marianne Hackl, Landtagsabgeordneter Patrik Fazekas und die Bezirksparteiobmänner in den betroffenen Regionen wenden sich nun mit einem offenen Brief direkt an die burgenländischen Bundesrats-Abgeordneten der SPÖ, Inge Posch-Gruska und Jürgen Schabhüttl.

ÖVP: „Dem Klubzwang entziehen“

„Sie persönlich hätten somit die damit drohende Schließung von vier Biomasse-Anlagen im Burgenland zu verantworten“, schreibt die ÖVP an die beiden SPÖ-Mandatare. Sollten Biomasse-Kraftwerke aufgrund ausbleibender Förderungen tatsächlich schließen müssen, so seien laut ÖVP 493 Arbeitsplätze gefährdet, 24 Millionen Euro an Wertschöpfung könnten verloren gehen. Zudem gehe es um die Versorgung von mehr als 52.000 Haushalten mit Ökostrom. „Wir appellieren mit diesem offenen Brief an Sie, sich dem parteipolitisch motivierten Klubzwang zu

entziehen und der Änderung des Ökostromgesetzes im Bundesrat zuzustimmen. Es geht um die Burgenländer und unser Burgenland – und das sollte bei uns allen ganz oben stehen“, schreibt die ÖVP.