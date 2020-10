Damit werde im Pflichtschulgesetz verankert, dass beim Schulessen bis 2021 ein Bio-Anteil von 50 Prozent und bis 2025 ein Bio-Anteil von 100 Prozent verpflichtend zu erreichen sei, betonte SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich am Mittwoch. Insgesamt stehen sieben Gesetzesbeschlüsse, drei Berichte und neun Entschließungsanträge auf der Tagesordnung.

Das Vorantreiben der Biowende sei ein wesentlicher Schwerpunkt der SPÖ, sagte Hergovich. Außerdem werde man eine "Ehrenamtsoffensive" für junge Burgenländer beantragen und beschließen. Im Zuge dessen soll ein "Freiwilligenpass" eingeführt werden. Das Dokument werde vom Land ausgestellt und bescheinige allen Ehrenamtlichen ihre Tätigkeit. "Das ist ein gewichtiges Beweismittel bei Bewerbungsgesprächen", betonte Hergovich. Immerhin würden viele Arbeitgeber auf "Soft Skills" wie Sozialkompetenz und Teamfähigkeit setzen, die man bei ehrenamtlichen Tätigkeiten erwerbe.

Die ÖVP kündigte am Mittwoch eine dringliche Anfrage an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) an, um einen "echten Überblick über die finanzielle Gebarung des Burgenlandes" zu erhalten, so Klubobmann Markus Ulram. Nachdem die Neuverschuldung laut Doskozil bei 170 Millionen Euro liege, sei ein Kassasturz mit anschließendem Budgetgipfel notwendig. Außerdem werde sich die ÖVP für eine Gratis-Grippeimpfung einsetzen.

Auf Initiative der Grünen wird in der Landtagssitzung ein Entschließungsantrag für die Berücksichtigung von Lärm als Gesundheitsrisiko in der Gesamtverkehrsstrategie des Burgenlandes behandelt. Außerdem wollen die Grünen die Schutzzone um die Salzlacken im Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel erweitern, betonten Klubobfrau Regina Petrik und Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller.

Die FPÖ hat einen Entschließungsantrag eingebracht, mit dem die Bundesregierung dazu aufgefordert werden soll, die Grundvergütung für Zivil- und Grundwehrdiener auf die Höhe der Mindestsicherung anzuheben. "Gerade in der momentanen krisenhaften Zeit haben unsere jungen Männer eine enorm verantwortungsvolle Aufgabe inne. Es ist daher höchst an der Zeit, dass eine Anpassung der Entlohnung auf das Niveau der Mindestsicherung erfolgt", betonte Klubobmann Johann Tschürtz.