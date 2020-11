Erfragt wird unter anderem die Zufriedenheit mit dem Öffentlichen Verkehr, ob das Straßennetz im Burgenland weiter ausgebaut werden soll und welche Verbesserungen es in den Bereichen Verkehr und Mobilität geben soll, so Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Mittwoch.

Die neue Gesamtverkehrsstrategie soll voraussichtlich Ende März fertiggestellt sein. Sie diene als Grundlage für künftige Verkehrsmaßnahmen und Mobilitätskonzepte im Burgenland, erläuterte Dorner.

Anders als bisher - die aktuelle Strategie stammt aus dem Jahr 2014 - soll künftig für die zentralen Bereiche eine konkrete Maßnahmenplanung festgelegt und beschrieben werden, die für den Zeithorizont von fünf Jahren - beziehungsweise im strategischen Sinn für die nächsten zehn Jahre - Gültigkeit habe, so Dorner.

Die Gesamtverkehrsstrategie habe eine große Bedeutung für die Lebensqualität, für den Klimaschutz, für Wirtschaft, Tourismus und Arbeitsplätze: "Im Fokus der Bearbeitung müssen die burgenländischen Pendlerinnen und Pendler, die wachsenden Herausforderungen im Zusammenhang mit den Vorgaben des Klimaschutzes und naturgemäß die budgetären Möglichkeiten stehen."

"Hier soll aber frei gedacht und auch neuen, innovativen und möglicherweise unkonventionellen Ansätzen Raum geboten werden, die geprüft und diskutiert werden sollen", stellte der Landesrat fest. Weitere Schwerpunkte der neuen Gesamtverkehrsstrategie sollen das Radfahren und die E-Mobilität sein. Der Fragebogen ist ab sofort unter www.burgenland.at/gvs abrufbar.