Herr Bischof, kommt bei Ihnen angesichts des Nahostkonflikts, des Klimawandels und atomarer Bedrohungen auf unserer Erde überhaupt noch richtig Weihnachtsstimmung auf?

Bischof Ägidius J. Zsifkovics: Das ist eine gute Frage. Aber auch der Ursprung des Weihnachtsfestes, die Geburt Christi, fiel in keine Wohlfühlphase der Menschheit. Bethlehem lag im Besatzungsgebiet einer Weltmacht, die nicht gerade zimperlich war. Umso mehr ist das Kind in der Krippe als Liebesbotschaft Gottes an uns Menschen ewig aktuell und tröstlich. Der Unterschied von damals zu heute liegt allerdings in der existenziellen Dringlichkeit dieser Botschaft. Wenn die Pole schmelzen und uns der Meeresspiegel entgegensteigt, ist das auch der meteorologische Ausdruck menschlicher Gier. Die Nächstenliebe, die uns Jesus aufgetragen hat, ist noch nicht in die DNA der Menschheit eingegangen. Aber es wird langsam ernst für uns alle. Im Lied „Stille Nacht“ heißt es: „Jesus, der Retter, ist da!“ Daran müssen wir uns erinnern, wenn wir glauben, unser Heil in unnötigem Materialismus suchen zu müssen.

„Stille Nacht“ ist auch der Titel einer Weihnachts-CD, mit der Sie derzeit in aller Munde sind …

Es ist die letztjährige Weihnachts-CD von Pfarrer Franz Brei, auf der ich ein wenig mitsingen durfte. Die CD wurde ein großer Erfolg und erlangte Goldstatus in den Charts. Vor wenigen Tagen wurde Franz Brei und mir als Co-Interpreten die Goldene CD überreicht. Pfarrer Brei, dem ich übrigens zu seinem zehnjährigen Bühnenjubiläum gratuliere, ist diesbezüglich ja erfolgsverwöhnt. Aber für einen Bischof kommt das nicht alle Tage vor. Ich habe mich darüber sehr gefreut.

Auf seiner CD hat Pfarrer Brei (wir berichteten darüber, siehe hier) ein Lied anlässlich des kommenden 60-Jahr-Jubiläums der Diözese Eisenstadt aufgenommen. Darin heißt es am Schluss: „60 Jahre für die Botschaft, die uns Gott vermittelt hat, Hirtenamt und Hilfe bietet die Diözese Eisenstadt.“ Inwieweit spielen Diözesen, Bischöfe und der liebe Gott in der modernen Gesellschaft noch eine tragende Rolle?

Was das Bischofsamt und die kirchlichen Strukturen angeht, kann ich sagen: Diese spielen eine veränderte Rolle, die nicht mehr wie früher auf tradierter Selbstverständlichkeit beruht, sondern an der in einer offenen, pluralen Gesellschaft täglich hart gearbeitet werden muss. Das ist ähnlich bei anderen ehemals tragenden Säulen der österreichischen Gesellschaft, etwa beim ORF, der nicht mehr selbstverständlich mit Gebührenzahlern rechnen kann, aber auch bei den traditionellen Großparteien, die ihre Programme wieder praktisch unter Beweis stellen müssen.

Wolfgang Millendorfer Bischof Zsifkovics wünscht den Leserinnen und Lesern ein frohes Fest: „Wenn wir als Menschen durchlässig bleiben für Gott und unsere Mitmenschen und ihre Nöte wahrnehmen, dann ist schon das Meiste getan, was wir in dieser Welt tun können.“

Was bedeutet das im Hinblick auf das 60-Jahr-Jubiläum der Diözese 2020?

Wir lassen die verschiedenen Feierlichkeiten bewusst in einem großen Hauptfest am 1. Juni 2020 im Park von Schloss Esterházy gipfeln. Da feiern wir eine Festmesse unter freiem Himmel mit einem Rahmenprogramm für alle Generationen und Geschmäcker. Ich sehe das in erster Linie als Gelegenheit, schlicht Danke zu sagen. Den vielen Menschen, ohne die es das kirchliche Leben in den Pfarren und in der Diözese gar nicht gäbe. Und ich sehe es als ein Get-together einer zukunftsorientierten Zivilgesellschaft im Burgenland, zu dem ausnahmslos alle Menschen eingeladen sind. Gerade auch jene, die der Kirche fernstehen oder sich mit manchem in ihr schwer tun.

Vor Kurzem wurde nach langer Wartezeit ein neuer Bischof für Kärnten ernannt. Wie beurteilen Sie die Situation?

Ich freue mich, dass die Kärntner mit Josef Marketz einen guten Hirten bekommen. Ich kenne ihn schon lange und bin zuversichtlich, dass mit ihm ein guter Neubeginn möglich ist. Jetzt braucht es einen ausgleichenden Charakter. Und eine Kraft der Versöhnung, die alle wieder nach vorne blicken lässt. Natürlich bin ich auch unter dem Gesichtspunkt der Minderheiten von der Personalentscheidung des Papstes angetan. Marketz entstammt der Volksgruppe der Kärntner Slowenen, ist also gewissermaßen mein Pendant. Das ist ein wichtiges Signal der Kirche, dass sie die Anliegen der Volksgruppen vertritt. Ohne die identitätsgebende Verflechtung von Sprache, Mentalität, Glauben und Kirche hätten sich viele Volksgruppen in Europa schon längst assimiliert. Auch die Burgenland-Kroaten.

Marketz hat gleich nach seiner Ernennung den Zölibat in Frage gestellt. Ist das zumindest aus römischer Sicht nicht kontraproduktiv für seine Karriere?

Angesichts der jüngsten Amazonien-Synode im Vatikan ist es legitim, gerade jetzt über die Institution des Zölibats zu sprechen. Wenngleich die Situation bei uns sicher nicht mit der dramatischen seelsorgerischen Unterversorgung vergleichbar ist, die im Amazonasgebiet herrscht. Aber es gilt, sich dem Thema in aller Offenheit zu stellen, ohne jedoch unqualifizierte Pauschalurteile über die priesterliche Ehelosigkeit zu fällen. Der Zölibat war immer ein Gegenmodell.

Sehen Sie beim Thema Kirchenaustritte einen Trend beziehungsweise was wird seitens der Kirche im Burgenland unternommen?

Jedes Jahr tritt im Burgenland statistisch gesehen ein Dorf aus der Kirche aus. Das tut mir weh, auch wenn es bei vielen Menschen nur mehr der letzte Schritt einer oft jahrelangen Entfremdung von der kirchlichen Gemeinschaft ist. Dabei sind wir gesamtösterreichisch gesehen immer noch im „gelobten Land“, was die Austrittszahlen angeht. Doch insgesamt ist der Trend klar: Die Kirche schrumpft, in Österreich und in anderen Ländern Europas. Gleichzeitig liegt darin die Chance, weg vom Gewohnheits- und Traditionschristentum hin zu einem echten Überzeugungschristentum zu gelangen. Da helfen keine Marketingtricks und Verkaufsgespräche, sondern nur die eigene Vorbildwirkung: In allem so handeln und reden, dass Menschen mich von sich aus danach fragen, was mich innerlich trägt. Das ist der anspruchsvollste Weg, aber der einzig ehrliche. Es ist die Reduktion auf das Wesentliche.

Zuletzt sind im Burgenland wieder zwei einheimische Priester geweiht worden. Erlebt der Priesterberuf eine Renaissance? Oder haben Sie Nachwuchssorgen?

Von Renaissance im Sinne des großen Ansturms kann man sicher nicht sprechen, aber das hat den Priesterberuf nie ausgezeichnet. Die Entscheidung für das Priesteramt, besonders in seiner anspruchsvollen Form der totalen Zuwendung zu Gott und zum Mitmenschen, ist nie ein Massentrend gewesen. Ich glaube, dass die Zölibatsdiskussion hier von einer falschen Voraussetzung ausgeht, wenn man so tut, als würden die Priesterseminare aus allen Nähten platzen, würde man die Priester nur heiraten lassen. Wir hätten anfangs vielleicht tatsächlich eine berauschende Statistik. Aber an der gesellschaftlichen Realität des Misstrauens klassischen Institutionen wie der Kirche gegenüber würde das nichts ändern. Die evangelische Kirche mit ihrer Tradition verheirateter Priester kämpft in Deutschland mit höheren Austrittszahlen als die katholische. Wer mir als Bischof vorwirft, ich würde zu wenige Priester heranbilden, dem halte ich entgegen, dass er unserer Gesellschaft doch bitte mehr gläubige Familien geben möge, in denen priesterliche Berufungen überhaupt erst wachsen können. Priestermangel und Gläubigenmangel sind zwei Seiten einer Medaille. Sie sind ein Seismograph für den niedrigen religiösen Grundwasserspiegel unserer Gesellschaft.

Zurück zum Thema Volksgruppen: Sie sind mit Ihrem internationalen Verein der Burgenlandkroaten „Hrvat S.A.M.“ nur ein Jahr seit Gründung sehr erfolgreich. Erst vor wenigen Tagen konnten Sie dem Bürgermeister von Vukovar den Erlös aus einem Chor-Benefizkonzert in Höhe von fast 30.000 Euro für einen multiethnischen Kindergarten überreichen. Stößt der Erfolg auch auf Widerstand?

Ich wundere mich, wie viel Angst manche hierzulande vor einem Chor haben. Es gibt vereinzelt negative Stimmen, offensichtlich wurde ein neuralgischer Punkt bei Leuten getroffen, die meinen, ein Monopol auf Volksgruppenarbeit zu besitzen. Hier kann man keine Eindringlinge gebrauchen. Zeit, dass hier Bewegung in die Sache kommt und veraltete Strukturen endlich aufgebrochen werden. Die Kirche als Garant für die Volksgruppen muss dabei das Recht haben, ihren Beitrag zu leisten.

Auf Landesebene steht im kommenden Jahr die Wahl bevor, auf Bundesebene der Arbeitsbeginn einer vermutlich türkis-grünen Regierung. Was denkt sich der Eisenstädter Bischof dazu?

Das, was er immer denkt, wenn es um Politik geht: Dass die Kirche grundsätzlich offen sein muss für jeden und dass jede Partei ihre Nähe zur Kirche und zu den unverhandelbaren christlichen Grundsätzen selbst bestimmt. Die Zeiten, in denen bestimmte Parteien der Kirche gehörten und die Kirche bestimmten Parteien, ist Gott sei Dank vorbei. Von der Politik wünsche ich mir, dass sie nicht spaltet, sondern auf breiten Konsens setzt.

Sie sind Europabischof der Österreichischen Bischofskonferenz und bekannt dafür, für eine Rückbesinnung Europas auf seine humanistisch-jüdisch-christlichen Wurzeln einzutreten. Unter Ursula von der Leyen hat nun eine neue EU-Kommission ihr Amt angetreten. Sind Sie zufrieden damit?

Es ist viel zu früh, um hier ein Urteil abzugeben. Ich habe jedenfalls Frau von der Leyen zum Amtsantritt gratuliert und ihr geschrieben, dass ihr der Ruf vorauseilt, das Christentum und die Kirchen nicht bloß als europäische Fußnote zu betrachten, sondern in seiner formgebenden Kraft ernst zu nehmen. Darüber werde ich mit ihr bei einem persönlichen Treffen im kommenden Jahr sicher ausführlicher sprechen können.

Es ist gute Tradition, Sie zu Weihnachten nach Ihrem Wunsch an die Leserinnen und Leser zu fragen …

Mein Wunsch an alle ist, dass mit den Fenstern des Adventkalenders zu Weihnachten auch das Fenster des eigenen Herzens geöffnet wird. Und dass es das ganze Jahr über ein wenig offenbleibt. Wenn wir als Menschen durchlässig bleiben für Gott und unsere Mitmenschen und ihre Nöte wahrnehmen, dann ist schon das Meiste getan, was wir in dieser Welt tun können. So wünsche ich mir, dass auch unsere Diözese immer für die Menschen da ist.

Interview: Markus Stefanitsch