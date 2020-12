Die Anmeldung ist seit Montag im Internet unter http://www.oesterreich-testet.at möglich. Die Massentests in Gestalt von freiwilligen, kostenlosen Antigen-Schnelltests finden von Donnerstag bis kommenden Dienstag statt. Auch die Anmeldung ist noch bis Dienstag möglich.

Eine Möglichkeit zur Testung gibt es in insgesamt 34 Gemeinden: Es werden 25 fixe Teststationen eingerichtet. Außerdem werden zwei Testbusse an insgesamt neun Stationen, die jeweils an einem Tag angefahren werden, zum Einsatz kommen.

Über die Plattform http://www.oesterreich-testet.at ist es auch möglich, online Anmeldungen für andere Personen, etwa Familienmitglieder, durchzuführen.

Um Massenansammlungen, Staus und Wartezeiten zu vermeiden, werden bei der Anmeldung Zeitfenster vergeben. Ausgewählt werden kann sowohl ein bevorzugtes Zeitfenster als auch die Teststation, bei der man sich testen lassen möchte. Getestet werden können Burgenländerinnen und Burgenländer ab sechs Jahren, wobei Minderjährige von einem Elternteil begleitet werden müssen.

Nähere Informationen rund um die Massentests sind auf der Internetseite www.burgenland.at/coronatest zu finden. Außerdem hat das Land Burgenland unter der Telefonnummer 057 600 1035 (8.00 bis 20.00 Uhr) eine eigene Hotline für Fragen rund um die Massentests eingerichtet.

