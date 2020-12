Landeshauptmann Hans Peter Doskozil erinnert sich vor allem daran, als die erste Covid-Fälle in Tirol gemeldet wurden und in einer ersten Sitzung der Einsatzstab des Landes geschaffen wurde. „Die eigene Infektion hat mir vor Augen geführt, dass die Krankheit nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist.“

Zu tun gibt es dennoch viel: Landespolitisch stehen im Jubiläumsjahr unter anderem der Mindestlohn und neue Tourismus-Impulse im Zentrum.

Landesvize Eisenkopf: „Setzen Meilensteine.“ zVg.

Im ersten Lockdown war Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf gefordert, als der Landeschef an den Stimmbändern operiert wurde: „Für mich war klar: Jetzt geht es da-rum, unser Burgenland gut durch die Krise zu führen.“ Für 2021 wünscht sich Eisenkopf weiteren Zusammenhalt in der Pandemie. Ein zentrales Vorhaben ist die Biowende, gerade die Krise zeige die Bedeutung regionaler Bio-Lebensmittel.

Für Landesrat Heinrich Dorner war die eigene Erkrankung einschneidend: „Ich habe es zum Glück mit milden Symptomen überstanden.“ Wie der Landeshauptmann, wünscht sich Dorner „mehr Aufklärung“ zur Impfung und eine „klare Linie“ des Bundes. Im Land soll mit Neuerungen in Raumplanung und Wohnbauförderung sowie mit dem Handwerkerbonus die Wirtschaft unterstützt werden.

Landesrat Leonhard Schneemann ist im Sommer „mitten in der Pandemie“ im neuen Amt angetreten und hat erkannt, „dass es meine Aufgabe ist, für Sicherheit und Chancengleichheit Sorge zu tragen“. So sollen die Folgen der Krise im neuen Jahr abgefedert werden. Ein Schlüsselbereich bleibt die Pflege, ebenso der Breitband-Ausbau und die Forschung.

Landesrätin Winkler: „Bildung mit Zukunft.“ zVg.

Auch Landesrätin Daniela Winkler haben im Corona-Jahr die Trennung von Verwandten, Homeoffice und Unterricht zuhause beschäftigt. „Ich bin aber grundsätzlich immer optimistisch. Wir sollten auch positive Lehren ziehen.“ Als Bildungslandesrätin will Winkler 2021 weitere Akzente setzen, angefangen von gesunder Ernährung in Schulen und Kindergärten bis zur Erwachsenenbildung.

ÖVP-Chef Sagartz: „Mit Zuversicht ins neue Jahr.“ zVg.

Das Positive in der Krise sieht ÖVP-Chef Christian Sagartz im Zusammenhalt in den Dörfern und in der Wertschätzung regionaler Produkte. „Ich gehe mit Zuversicht und Hoffnung ins neue Jahr“, verweist Sagartz auf Massentests und Impfungen. „Entlastung statt Belastung“ ist die politische Forderung in Zeiten der Pandemie.

FPÖ-Obmann Alexander Petschnig gibt sich gegenüber des Krisenmanagements des Bundes kritisch und meint: „Überwinden kann man die Situation wohl nur mit einer wirksamen Impfung.“ Im Land will er das Budgetdefizit im Auge behalten und Hilfe für die Wirtschaft.

Die Berichte aus Spitälern haben Grünen-Klubobfrau Regina Petrik geprägt. Sie hofft, „dass die Menschen die Impfung nutzen werden, um die Pandemie in den Griff zu kriegen“. Die Grünen wollen 2021 vor allem gegen die Bodenversiegelung mobil machen. Petrik plant wieder ihr „Will’s-wissen-Praktikum“ für neue Perspektiven.